logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikad o ovome nisam pričala": Ana Ivanović umalo zaplakala dok je govorila o najvećoj borbi

"Nikad o ovome nisam pričala": Ana Ivanović umalo zaplakala dok je govorila o najvećoj borbi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jedna od najboljih srpskih teniserki Ana Ivanović otkrila je sa kakvim problemima se mučila tokom karijere

Ana Ivanović otkrila da je imala napade panike pred kraj karijere Izvor: Arena Sport /Printscreen

Srpska teniserka Ana Ivanović (38) godinama je bila u svjetskom vrhu. Nekad prva teniserka svijeta gotovo deceniju kasnije otkrila je kroz kakve probleme je prolazila dok je nizala uspjehe. Zbog čega joj tenis ne nedostaje i kako se izborila sa napadima panike, koji su bivali sve češći na zalasku karijere.

"Prvih nekoliko godina od odlaska u penziju nisam željela reket da uzmem. Nije mi nedostajao tenis, volim da gledam mečeve, ali mi momenat takmičenja nije nedostajao, možda baš zbog toga što sam u stvari jako puno vremena provodila u borbi protiv sebe, što sam u centru pažnje", započela je Ana Ivanović u emisiji (Ne)uspjeh prvaka, kod Slavena Bilića.

Pokušala je Ana Ivanović da objasni u kakvoj se poziciji nalazila posljednjih godina karijere. Srpska teniserka nije krila problem: "Posljednjih godina sam imala jako velike napade panike kad sam izlazila na teren. O tome nikad nisam pričala, ali sam imala jako velike napade panike", rekla je srpska teniserka, koja se suzdržala da zadrži suze u emisiji poslije priznanja.

"Kažu: 'Šta se dešava? Padne usred meča', a u stvari te okine ta panika i više ne mogu. Napadne me strah, sutra moram ponovo da izađem i da igram pred ljudima. Nevjerovatno", rekla je Ana Ivanović i na kraju zaključila: "Tako da mi tenis nije nedostajao".

Tagovi

Ana Ivanović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC