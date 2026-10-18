logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užasni povici u Mostaru, u Veležu ne vide ništa sporno: Pogledajte kako su ispraćeni rukometaši Zrinjskog (VIDEO)

Užasni povici u Mostaru, u Veležu ne vide ništa sporno: Pogledajte kako su ispraćeni rukometaši Zrinjskog (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sramotno navijanje pristalica Veleža u mostarskom derbiju - pogrdni povici upućeni rukometašima Zrinjskog.

Velež - Zrinjski Izvor: Promo/SRK Zrinjski Mostar

Zrinjski je slavio u mostarskom derbiju protiv Veleža 30:21, a mrlju na ovaj susret bacili su navijači "rođenih".

Po završetku susreta, gostujuće rukometaše dočekalo je pogrdno navijanje sa tribina, pozivi na ubistvo, ali su oni uzvratili na najkulturniji mogući način - aplauzom.

Pogledajte:

Ipak, u Veležu očigledno ne vide ništa sporno u ovakvom navijanju, pa su dan nakon utakmice u saopštenju, između ostalog, objavili:

"Ali, ako rezultat nije bio onakav kakav smo željeli, sve drugo što smo sinoć vidjeli pokazalo je veličinu Veleža i potvrdilo da naš klub nije slučajno u Premijer ligi BiH i da mu je tu mjesto. A naš Red Army pokazao je ne samo svoju brojnost, snagu i odanost, nego i nešto mnogo veće od toga – kulturu navijanja, dostojanstvo i bezgraničnu ljubav prema klubu", navode iz Veleža.

Ostaje da se vidi kako će reagovati u Rukometnom savezu na ovakva skandiranja i da li će mostarski Velež dobiti kaznu.

Podsjetimo, Velež je ove godine ušao u Premijer ligu BiH, a u prva dva meča upisao je isto toliko poraza. Zrinjskom je ovo bila prva utakmica, s obzirom na to da je zbog učešća Izviđača na međunarodnoj sceni njihov međusobni susret u okviru prvog kola odgođen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Rukometna liga BiH RK Velež Mostar RK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC