Užasni povici u Mostaru, u Veležu ne vide ništa sporno: Pogledajte kako su ispraćeni rukometaši Zrinjskog (VIDEO)

Sramotno navijanje pristalica Veleža u mostarskom derbiju - pogrdni povici upućeni rukometašima Zrinjskog.

Izvor: Promo/SRK Zrinjski Mostar

Zrinjski je slavio u mostarskom derbiju protiv Veleža 30:21, a mrlju na ovaj susret bacili su navijači "rođenih".

Po završetku susreta, gostujuće rukometaše dočekalo je pogrdno navijanje sa tribina, pozivi na ubistvo, ali su oni uzvratili na najkulturniji mogući način - aplauzom.

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Ipak, u Veležu očigledno ne vide ništa sporno u ovakvom navijanju, pa su dan nakon utakmice u saopštenju, između ostalog, objavili:

"Ali, ako rezultat nije bio onakav kakav smo željeli, sve drugo što smo sinoć vidjeli pokazalo je veličinu Veleža i potvrdilo da naš klub nije slučajno u Premijer ligi BiH i da mu je tu mjesto. A naš Red Army pokazao je ne samo svoju brojnost, snagu i odanost, nego i nešto mnogo veće od toga – kulturu navijanja, dostojanstvo i bezgraničnu ljubav prema klubu", navode iz Veleža.

Ostaje da se vidi kako će reagovati u Rukometnom savezu na ovakva skandiranja i da li će mostarski Velež dobiti kaznu.

Podsjetimo, Velež je ove godine ušao u Premijer ligu BiH, a u prva dva meča upisao je isto toliko poraza. Zrinjskom je ovo bila prva utakmica, s obzirom na to da je zbog učešća Izviđača na međunarodnoj sceni njihov međusobni susret u okviru prvog kola odgođen.