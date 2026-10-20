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Španija gori zbog Rafaela Nadala: Otkucava najveća bomba svjetskog tenisa

Španija gori zbog Rafaela Nadala: Otkucava najveća bomba svjetskog tenisa

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Rafael Nadal bi u skorijoj budućnosti mogao da postane selektor Španije...

Rafael Nadal novi selektor Španije Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy /Martin Rickett / PA Images/ Profimedia

Toni Nadal, nekadašnji Rafin trener i stric, dao je naznake o budućnosti vlasnika 22 grend slem titule i jednog od najvećih šampiona u istoriji tenisa. Iako mnogi spekulišu da bi mogao da se oproba kao trener Karlosa Alkaraza ili Rafeala Hodara, izvjesnije je da se to desi u španskom nacionalnom timu.

Stariji Nadal kaže da "kralj šljake" ima veliku želju da bude selektor Dejvis kup tima, ali kada za to dođe vrijeme. On svog bratanca poznaje bolje nego iko i smatra da bi mu ta ulooga perfektno odgovarala, naročito zbog njegove sposobnosti da okupi grupu ljudi oko sebe.

"Vjerujem - i to zaista mislim - da će Rafa željeti da bude kapiten u Dejvis kupu. Ne znam kada, ali pretpostavljam da će to željeti i da će doći red na njega. Štaviše, Rafa je neko ko zna da okupi grupu”, rekao je Toni Nadal.

Šta je Nadal osvojio sa Španijom?

Rafael Nadal je čak pet puta osvajao titule u Dejvis kupu - 2004, 2008. 2009, 2011. i 2019, dok je za Španiju osvojio zlato na Olimpijskim igrama 2008. godine.

Na Igrama u Parizu smo gledali posjlednji okršaj Nadala i Đokovića na najvećem sportskom takmičenju, kada je srpski as pobijedio sa 6:1, 6:4. To su bile njegove oproštajne Igre, a takođe je nastupio i u dubl konkurenciji sa Karlosem Alkarazom.

Nadal je završio svoju legendarnu karijeru u Dejvis kupu nevjerovatnim skorom od 37 pobjeda i 6 poraza (29-2 u singlu i u 8-4 u dublu). Njegova jedina dva poraza dogodila su se u razmaku od 20 godina - u njegovom debitantskom meču (2004) i u meču kojim se oprostio od tenisa (2024).

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Rafael Nadal Tenis

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