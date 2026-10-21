Mark Alen je prije nekoliko godina proglasio bankrot i razveo se, ali je utjehu uvijek pronalazio u sportu koji mu je jedina svijetla tačka u životu.

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Legendarni snuker igrač Mark Alen ostvario je velike sportske uspjehe, ali je na životnom polju potpuno podbacio... Zaradio je više od četiri miliona evra u karijeri, ali je prije nekoliko godina morao da proglasi bankrot zbog ogromnih dugova. To je bilo jedino rješenje, a Mark je u više navrata govorio kako je došlo do njegovog finansijskog kolapsa.

Rođen je u Sjevernoj Irskoj i osvojio je ukupno 23 turnira, dok je stizao i do polufinala Svjetskog prvenstva, a bio je i prvoplasirani na svjetskoj rang listi.

Pravo niotkuda su stigle vijesti da je jedan od najboljih igrača snukera bankrotirao. Trošio je nemilice na automobile i luksuzne stvari, a onda ga je stigao i razvod braka, što ga je dodatno dotuklo.

Vidi opis "Zaradio sam milione evra, sad me je sramota gdje živim": Legenda prošla pakao zbog poroka i razvoda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Ovo je bio jedini način da se spasim, taj da proglasim bankrot. Sram me da kažem da sad živim u iznajmljenom stanu. Trošio sam novac prije nego što bih ga zaradio, odmah bih sve spiskao, a sve je kulminiralo razvodom koji je bio jako, jako skup. Jedino o čemu razmišljam je da se dovedem u red", kazao je Mark Alen u jednom intervjuu za Bi-Bi-Si.

Trenutno je 12. na rang listi, pošto je propustio nekoliko uvodnih turnira u godini, kako je naveo, iz privatnih razloga. I dalje ne živi onako kako dolikuje jednom od najboljih u svom sportu. Jednostavno, takve stvari su za njega previše i ne snalazi se u svijetu odraslih.

"Ako je neki automobil bio dostupan za 50 hiljada funti, ja bih na njega potrošio 80 hiljada. Ako sam mogao da iznajmim stan za hiljadu i po funti, ja bih potrošio dvije i po...", pričao je Mark Alen koji je odlučio da promijeni neke navike počevši od ishrane:

"Jedan prijatelj mi je rekao da se boji da ću postati toliko ogroman da neću moći otpratiti kćer do oltara. Bilo je to grubo, ali to je tačno ono što je trebalo da čujem. Dva dana kasnije promijenio sam ishranu. Prošle godine mi je bilo neugodno jer zbog konstitucije nisam mogao izvesti neke udarce u snukeru."

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"Nisam pazio, nisam vodio računa o porezima i nisam stavljao novac sa strane. Advokati i razvod koštaju, a ja nisam imao mjeru. To me činilo depresivnim, ali sam odlučio da promijenim stvari", rekao je jednom prilikom Mark Alen.

Borba sa kilogramima i samim sobom

Ipak, uspio je da se pokrene sa "mrtve tačke", smršao je 40 kilograma za 10 mjeseci i to poslije razvoda i proglašenja bankrota.

"Sve je krenulo od jednog turnira u junu prošle godine kada se jedva kretao oko stola za snuker. "Nisam se osjećao dobro, nisam mogao da hodam oko stola, čuo sam svoj dah, odlučio sam da pružim sebi šansu. Uživao sam na tom turniru i poslije toga sam nekoliko nedjelja bez prestanka jeo i pio. Tada sam samo spustio glavu dole i prelomio, promijenio sam životne navike, izgubio 40 kilograma i više ne gledam u vagu", rekao je Alen.

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Prije svega toga se razveo i proglasio bankrot. "Sramota me je na šta sam sve trošio pare, preplatio sam svaki dio svog života, bankrot je bio jedini izbor. Zaradio sam oko tri i po miliona dolara u ovom sportu i sve sam trošio maltene odmah poslije zarade. Ništa nisam čuvao, onda je došao razvod i sve sam morao da platim. Da mogu da vratim vrijeme, pametnije bih trošio novac."

Lekcije je izgleda naučio i napravio je velike promjene. "Odavno nisam bio u ovako dobroj formi, vjerovatno sam prije 15 i više godina izgledao ovako. Provodim dosta vremena u teretani i pokušavam da se riješim viška kože poslije mršavljenja. Gubitak kilograma mi pomaže u snukeru, ali i u životu", zaključio je Alen.