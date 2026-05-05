Velika Britanija je prošlost, Kina je svjetska sila u snukeru!

Zaboravite Britance i njihovo igranje snukera po pabovima, najveći talenti stižu sa drugog kraja svijeta.

Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia

Britanci više nisu sila, sada je svjetski snuker u rukama Kineza! Iako već godinama predstavljaju važan faktor i veoma su bitan dio svjetskog vrha, kineskim takmičarima uvokek je jedan korak falio da naprave nešto veliko. Talenat je bio tu, bili su veoma dobro obučeni i za ofanzivni i za defanzivni dio igre, ali do najvećeg trofeja nisu uspijevali da stignu sve do prošle sezone. A onda je počela dominacija...

Nakon što je prošle sezone Žao Sintong osvojio Svjetsko prvenstvo u snukeru, njegov uspjeh u legendarnom "Krusibl teatru" u Šefildu ponovio je talentovani Vu Jize, još jedan predstavnik kineske škole snukera. To je jasan pokazatelj da su Kinezi izuzetno talentovani za snuker, a da se dominacija sportom na svjetskom nivou polako seli na istok.

Generacija kojoj pripadaju Roni O'Saliven, Džon Higins i Mark Vilijams polako gasi svoje velike karijere, više nema dominacije ni igrača poput Marka Selbija, Džada Trampa ili Kajrena Vilsona, a nasljednici se ne pojavljuju u Velikoj Britaniji. Svi najtalentovaniji na svijetu, a da se tek probijaju ka vrhu, stižu iz Kine!

Na putu do svjetske titule Vu Jize je savladao svog zemljaka Lei Peifana (10-2), zatim legendarnog Marka Selbija (13-11), pa iranskog predstavnika Hoseina Vafeija (13-8) i na kraju u polufinalu Marka Alena (17-16) koji je u pretposljednjem frejmu promašio crnu kuglu za plasman u finale.

Vu Jize je postao tek šesti svjetski šampion koji ne dolazi sa britanskih ostrva. Najveći dio titula osvojili su Englezi, Škoti, Velšani i Irci, a tek šest puta se desilo da titula pripadne nekom snukerašu iz ostatka svijeta. Počelo je davne 1952. godine sa Horasom Lindramom iz Australije čiji se trofej često osporava jer pojedini britanski takmičari nisu učestvovali, nastavilo se titulom Klifa Tornburna davne 1980. godine, a posljednja četiri šampiona su prilično "svježa". Nil Robertson je osvojio drugug titulu za Australiju 2010. godine, Luka Bresel iz Belgije postao je šampion 2023. godine, a Žao Sintong i Vu Jize su osvojili dva uzastopna Svjetska prvenstva - prošle i ove godine.

