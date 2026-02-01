logo
Dominacija Džada Trampa u Tempodromu: Svjetski "broj 1" osvojio masters u Berlinu (FOTO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Najbolji snukeraš na svijetu Džad Tramp u finalu Džerman mastersa savladao Šona Marfija.

Džad Tramp Izvor: Copyright (c) 2022 Yu Chun Christopher Wong/Shutterstock. No use without permission.

Čini se nikad lakše, Džad Tramp stigao je do titule na jednom od mastersa.

Najbolji snukeraš na svijetu osvojio je četvrtu titule na Džerman mastersu u Berlinu, a u finalu je ubjedljivo rezultatom 10:4 porazio Šona Marfija.

Iako se u jednoj od najljepših dvorana u kojoj se igra snuker, popularnom u Tempodromu u Berlinu, očekivalo mnogo drame, ona je u potpunosti izostala.

Izvor: Copyright (c) 2022 Yu Chun Christopher Wong/Shutterstock. No use without permission.

Svjetski "broj 1" stekao je vođstvo 5:3 uoči završne sesije, a pauza nije donijela ništa dobro Marfiju. U večernjoj sesiji uspio je da dobije samo jedan frejm, pa je Tramp na kraju trijumfovao veoma ubjedljivo 10:4.

Bila je to njegova rekordna četvrta titula na Džerman mastersu. Već je pobjeđivao na najprestižnijem snuker turniru u Njemačkoj 2020, 2021. i 2024. godine, a večerašnji trijumf prekinuo bi njegovu sušu bez trofeja koja traje još od UK Čempionšipa 2024.

Pogledajte kako izgleda fenomenalna dvorana Tempodromu u Berlinu, koja prima oko 2000 gledalaca:

Uprkos tome što se više od godinu dana nije nalazio u krugu pobjednika, Tramp je sada stigao do broja od 31 rangiranog turnira, čime spada među najbolje šampione u istoriji snukera. Više titula od njega imaju samo Džon Higins (33), Stiven Hendri (36) i legendarni Roni O'Saliven (41).

REKORDER

Džad Tramp četvrti put slavio je u Berlinu u pet odigranih finala, a osim njega niko nije uspio da osvoji više od dvije titule. Dva puta su najbolji bili Mark Vilijams, Ali Karter, Džon Higins, Roni O'Saliven i Kajren Vilson.

Marfi, svjetski šampion iz 2005. godine, poražen je u finalu u Berlinu 2015. godine, kada je izgubio od Marka Selbija i od tada nije uspio da se plasira u finale. Ovaj turnir ima poseban emotivni značaj za popularnog "Mađioničara". Trofej nosi ime njegovog bliskog prijatelja i bivšeg menadžera Brendona Parkera, koji je tragično preminuo 2020. godine. Parker je imao ključnu ulogu u preseljenju turnira u Berlin i njegovoj promociji. 

Tramp je do finala stigao pobijedivši juče Alija Kartera (6:2), dok je Marfi bio bolji od Nila Robertsona (6:1), u meču u kojem je dominirao, ali imao i ogromnu dozu sreće.

Za osvojenu titulu Tramp je inkasirao 100.000 funti.

