Dominacija Džada Trampa u Tempodromu: Svjetski "broj 1" osvojio masters u Berlinu (FOTO)

Najbolji snukeraš na svijetu Džad Tramp u finalu Džerman mastersa savladao Šona Marfija.

Čini se nikad lakše, Džad Tramp stigao je do titule na jednom od mastersa.

Najbolji snukeraš na svijetu osvojio je četvrtu titule na Džerman mastersu u Berlinu, a u finalu je ubjedljivo rezultatom 10:4 porazio Šona Marfija.

Iako se u jednoj od najljepših dvorana u kojoj se igra snuker, popularnom u Tempodromu u Berlinu, očekivalo mnogo drame, ona je u potpunosti izostala.

Svjetski "broj 1" stekao je vođstvo 5:3 uoči završne sesije, a pauza nije donijela ništa dobro Marfiju. U večernjoj sesiji uspio je da dobije samo jedan frejm, pa je Tramp na kraju trijumfovao veoma ubjedljivo 10:4.

Bila je to njegova rekordna četvrta titula na Džerman mastersu. Već je pobjeđivao na najprestižnijem snuker turniru u Njemačkoj 2020, 2021. i 2024. godine, a večerašnji trijumf prekinuo bi njegovu sušu bez trofeja koja traje još od UK Čempionšipa 2024.

Pogledajte kako izgleda fenomenalna dvorana Tempodromu u Berlinu, koja prima oko 2000 gledalaca:

Uprkos tome što se više od godinu dana nije nalazio u krugu pobjednika, Tramp je sada stigao do broja od 31 rangiranog turnira, čime spada među najbolje šampione u istoriji snukera. Više titula od njega imaju samo Džon Higins (33), Stiven Hendri (36) i legendarni Roni O'Saliven (41).

REKORDER Džad Tramp četvrti put slavio je u Berlinu u pet odigranih finala, a osim njega niko nije uspio da osvoji više od dvije titule. Dva puta su najbolji bili Mark Vilijams, Ali Karter, Džon Higins, Roni O'Saliven i Kajren Vilson.

Marfi, svjetski šampion iz 2005. godine, poražen je u finalu u Berlinu 2015. godine, kada je izgubio od Marka Selbija i od tada nije uspio da se plasira u finale. Ovaj turnir ima poseban emotivni značaj za popularnog "Mađioničara". Trofej nosi ime njegovog bliskog prijatelja i bivšeg menadžera Brendona Parkera, koji je tragično preminuo 2020. godine. Parker je imao ključnu ulogu u preseljenju turnira u Berlin i njegovoj promociji.

Tramp je do finala stigao pobijedivši juče Alija Kartera (6:2), dok je Marfi bio bolji od Nila Robertsona (6:1), u meču u kojem je dominirao, ali imao i ogromnu dozu sreće.

Za osvojenu titulu Tramp je inkasirao 100.000 funti.