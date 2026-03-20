Roni O'Saliven napravio novo čudo!

Roni O'Saliven je odavno proglašen za najboljeg svih vremena u snukeru, a sada je napravio i brejk za istoriju.

Roni O'Saliven odavno je proglašen za najvećeg svih vremena u snukeru, a sada je uspio i nešto što nikada nikome nije pošlo za rukom. Napravio je najveći "brejk" u istoriji ovog sporta - čak 153.

Mali podsjetnik, maksimalni brejk u snukeru je 147, tako da je Roni sa 153 uspio da izvede nešto što je nemoguće. Imao je i malu "pomoć" od Rajana Deja koji je promašio kuglu i ostavio rivalu slobodnu kuglu. Tako je O'Saliven započeo frejm sa zelenom kuglom i 8:0, pa je ubacio 15 crvenih, 13 crnih i dvije roze kugle za rekord od 153. Dobio je meč sa 5:0 i prošao u polufinale Svjetskog šampionata u Kini ("World snooker open").

"Hvala svima na čestitkama. Bio je ovo sjajan momenat u mojoj karijeri", poručio je Roni putem društvenih mreža.

The HIGHEST EVER BREAK



A 153 by... you guessed it...@ronnieo147



Watch full break#WorldOpenpic.twitter.com/BNzdc2oh1O — WST (@WeAreWST)March 20, 2026

Novak i Srđan obožavaju Ronija

Jednom prilikom je Novak Đoković pričao o Roniju O'Salivenu, a sjajni snukeraš je bio više puta i na njegovim mečevima i rekao da je Srbin najveći svih vremena.

"Ja sam njegov fan. Počeo sam da gledam snuker zbog njega, kao i moj otac Srđan. Gledao sam samo Ronija. Popričali smo prvi put i bilo je sjajno. Drago mi je što je došao da me gleda i nadam se da ćemo odigrati neku partiju snukera. Oprobao sam se, nisam toliko dobar u tome", našalio se Đoković tada.

Pogledajte 00:35 Fudbalska revolucija u Kataru 1 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

