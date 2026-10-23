Drama u porodici teniske legende: Brat Štefi Graf živi pod zemljom, a za njim raspisana potjernica

Majkl Graf, brat Štefi Graf, navodno živi u tunelima ispod Las Vegasa dok se suočava sa sudskim nalogom za hapšenje.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TennisTimeMachine, Screenshot/Facebook/ Mike Graf

Majkl Graf, brat nekadašnje teniske šampionke Štefi Graf, navodno živi u tunelima ispod Las Vegasa, dok se za njim traga zbog sudskog naloga za hapšenje. Pedesetpetogodišnjak je na društvenim mrežama objavljivao uznemirujuće snimke, a u jednom od njih govorio je i o navodnom fizičkom sukobu sa Andreom Agasijem, suprugom svoje sestre i nekadašnjim prvim teniserom svijeta.

Majkl Graf je na Fejsbuku objavio nekoliko video-snimaka na kojima sjedi ispred zida prekrivenog grafitima i obraća se kameri. Na snimcima koji se pojavljuju gotovo da nema svjetla, često djeluje zapušteno, ponekad i otsutno, a čak i ono što govori nije najjasnije. Nije poznato koliko dugo boravi u tunelima ispod Las Vegasa. Prema ranijim navodima, živio je u šatoru u blizini jezera Mid, nedaleko od grada.

Tuneli ispod Las Vegasa izgrađeni su sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka radi zaštite od poplava. Vremenom su postali sklonište za ljude bez doma.

Sudski nalog i novi problemi sa zakonom

Prema pisanju američkog lista "New York Post", za Grafom je u Nevadi raspisan nalog za hapšenje zbog prekršajne prijave za neovlašćeni ulazak na tuđi posed. Njegovi raniji problemi sa zakonom uključivali su i hapšenja zbog nasilnog ponašanja. U jednom od prethodnih postupaka slučaj je zatvoren uz zabranu kontakta i nalog da izbjegava nove probleme sa zakonom.

Međutim, 12. marta ponovo je uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u Bolder Sitiju. Pošto se 26. marta nije pojavio na sudu, izdat je nalog za njegovo hapšenje, koji je, prema navodima medija i dalje aktivan.

Da li je bilo sukoba sa Agasijem?

U svojim objavama Graf je govorio i o navodnom fizičkom sukobu sa Andreom Agasijem, suprugom njegove sestre i ujedno teniskom legendom. Tvrdio je da je Agasi "uživao u tome da me udara najjače što može".

Dodao je i da je Agasiju "štipao bradavice", uz objašnjenje da više nije nosio minđuše u obliku piratskih alki. "U suprotnom bih ga sigurno vukao za sobom držeći ga za minđuše", izjavio je.

Naravvno, za ove tvrdnje zasad nema potvrde.

Djelovalo je da je sretna porodica na okupu

Izvor: Profimedia

Štefi Graf i Andre Agasi vjenčali su se u oktobru 2001. u dvorištu svoje kuće u Las Vegasu, Agasijevom rodnom gradu. Majkl Graf i njegovo četvoro djece takođe su se preselili u taj grad. Govoreći o preseljenju porodice 2014, Štefi je istakla koliko joj znači to što su svi na okupu.

"Ubrzo nakon toga, moja majka se preselila u Las Vegas, a zatim i moj brat sa svoje četvoro djece, tako da nam je cijela porodica tamo. Svi rođaci su zajedno i odrastaju zajedno - to je zaista lijepo", rekla je tada.

Prema pisanju švajcarskog lista "Blick", Štefi je ranije pokušavala da pomogne bratu nakon njegovih problema sa zakonom. Navodno mu je kupila kuću, tražila starateljstvo nad njim i finansirala njegove advokate. Majkl se, prema istim navodima, ranije ove godine iselio iz kuće nakon drugog neuspješnog braka. Potom je navodno živio u svom automobilu marke Tesla, koji je u septembru slupao.

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(MONDO)