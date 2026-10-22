Novak Đoković dobio lošu vijest iz Brisela: Francuski teniser mu pravi problem

Novak Đoković se bori za Završni masters u Torinu, a na tom putu mu stoji i Artur Fis koji učestvuje na turniru u Briselu.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Novak Đoković hoće na Završni masters u Torino i to je javno rekao. Želi da se bori za trofej sa osam najboljih igrača u sezoni, ali ne zavisi sve samo od njega. Zato mu i ne odgovara baš vijest koja stiže iz Brisela.

Jedan od igrača koji mu na tom putu stoji je Artur Fis. Francuz je prošao u četvrtfinale turnira u Belgiji bez borbe. Haume Munar mu je predao meč zbog povrede i sada čeka ishod meča između Aleksa Mikelsena (Amerika) i Davida Gofana (Belgija). Dobra vijest za Gorana Ivaniševića koji je trener francuskog igrača.

Ono što je donekle dobro za Novaka je to što je u pitanju turnir iz serije 250 i što mu neće donijeti previše bodova. Ipak, ako se uzme u obzir koliko je tijesna trka za mjesto među osam najboljih u sezoni, jasno je da je svaki bod bitan i može da pomogne.

Kako Novak stoji u trci za Torino?

Janik Siner je ranije završio sezonu zbog problema sa koljenom, pa je to oslobodilo još jedno mjesto u trci. Novak je trenutno na 10. mjestu sa 2.840 bodova, dok osmu poziciju drži Rafa Hodar sa 3.159, ispred njega je upravo Fis sa 3.375.

Đoković je prijavio turnir u Bazelu koji donosi 500 bodova, pa onda slijedi Masters u Torinu koji donosi 1000 bodova. Dakle, sve se rješava u narednih nekoliko nedjelja i dobri rezultati u Austriji i Francuskoj mogli bi da donesu Srbinu željeno mjesto u Torinu.

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