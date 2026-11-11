Skandal u hotelu: Nurmagomedov s leđa napao poznatog borca, izbila opšta tuča

Potpuni haos nastao je u hotelu u Abu Dabiju, snimak je objavio Ilija Topurija.

Izvor: X/@ChampRDS

Potpuni haos dogodio se u jednom hotelu u Abu Dabiju. Ilija Topurija je objavio snimak na kom se vidi opšta tuča i skandal koji su napravili Usman i Umar Nurmagomedov sa grupom prijatelja.

Oni su napali nekadašnjeg šampiona UFC-a Meraba Dvališvilija, izbila je opšta tuča i deblji kraj je izvukao upravo Merab. Prema nezvaničnim informacijama u tuči je učestvovalo oko 20 ljudi i svemu tome prethodio je napad sa leđa.

Ilia Topuria just posted the footage of Usman Nurmagomedov jumping Merab DvalishviliHoly sh*t https://t.co/TrgztXpuiW — Championship Rounds (@ChampRDS)November 11, 2026

"Radio sam intervju u lobiju hotela. Usman i njegovi drugari su me napali s leđa, počeli da šutiraju mene i mog prijatelja. Obezbjeđenje je mene držalo, dok su nas oni šutirali dok smo bili na zemlji. Kakvi luzeri", poručio je Dvališvili na društvenim mrežama.

Istakao je da je njihov potez kukavički, uz razne psovke i jasnu poruku da je spreman za borbu ako hoće pravu tuču.

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