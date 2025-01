Ljubav je već blizu: 3 znaka horoskopa sa dramatičnim promjenama do 2026. godine

Astrologija otkriva koje znake horoskopa čekaju promjene u ljubavi do 2026. godine.

Koliko puta ste gledali u nebo i raišljali o vječnim pitanjima? O ljubavi, odnosima, kako izgraditi svoju sudbinu? Protekla godina, sa svojom složenom astrološkom slikom, za mnoge je bila emotivna vožnja rolerkosterom. Ipak, ne očajavajte, jer, kao što znate, i posle najžešće oluje vlada zatišje. A ovo smirenje, ispunjeno nadom i ljubavlju, čeka predstavnike tri znaka horoskopa već 2025. godine.

Od sredine januara 2025. godine, kada planete počnu da se nižu u nove, harmonične kombinacije, ovi znaci će osjetiti da njihov odnos počinje da cvjeta. Mnoge planete promeniće položaj, donoseći sa sobom nove energije i vibracije. Ovo je snažan impuls za lični rast i jačanje odnosa. Zato na početku godine treba da obratite pažnju na svoja osjećanja i intuiciju da biste razumjeli šta vam ide u prilog, a šta možda treba da promenite.

3 znaka za koje su zvijezde priremile prosperitet u ljubavi do 2026.

LAV

Vrijeme je da se pripremite za događaje koji će se odvijati vrtoglavom brzinom. Mars, koji u januaru 2025. ulazi u retrogradnu poziciju u Raku, gurnuće unutrašnje procese do kulminacije! Iako bi donošenje konačnih odluka trebalo odložiti do 18. aprila, kada je Mars ponovo u vašem znaku, već u januaru osjetićete nalet samopouzdanja.

Ovo vrijeme treba da iskoristite za duboku samorefleksiju, prisjećajući se svega što ste naučili od početka retrogradnog Marsa u decembru 2024. To će vam pomoći da negujete određeno osjećanje koje će postati čvrsta osnova za značajne promjene u romantičnoj sferi. Odbacite sumnje i hrabro pogledajte duboko u sebe.

Sezona Vodolije od 19. januara postaviće scenu za Merkurov dolazak u Vodoliju 27. januara, a mlad Mjesec u istom znaku 29. januara biće snažan katalizator promena. Poznato je da Vodolije vladaju vašom kućom veza, što znači da čak i jedan događaj u ovom znaku može da donese drastične promjene.

DJEVICA

Ljubavni problemi postali su ozbiljniji otkako se Saturn preselio u Ribe 2023. Ipak, do kraja januara 2025. imaćete energiju koja će vam pomoći da shvatite karmičke lekcije, odaberete svoju sudbinu i uživate u romansi. Vrijeme je da hrabro izaberete svoju sudbinu i uživate u dubljem zadovoljstvu i romantici u svom ljubavnom životu!

Da biste u potpunosti iskoristili ovo magično vrijeme, biće vam potrebna samosvest. Vaša moć je da ostvarite snove. Ali, paradoksalno, upravo to može da postane vaš test. Ponekad se previše plašite da odstupite od planova radi sigurnosti, čime blokirate neverovatne mogućnosti koje vam pruža Univerzum.

Morate da se fokusirate na to kako se osjećate u vezi, a ne na to kako izgleda. To je ono što će vam omogućiti da dotaknete svoju sudbinu koju predstavlja Sjeverni čvor u Ribama od 11. januara 2025. Pazite kako podržavate partnera, očekuju vas nevjerovatne prilike u ljubavi.

ŠKORPIJA

Put do pozitivnih promena leži kroz vašu sopstvenu transformaciju i liječenje. Vreme je za snažno emocionalno iscjeljenje, ali samo ako ste iskreni prema sebi. Često se plašite promjena, jer se osećate kao da gubite kontrolu. Ipak, ovo uopšte nije tačno!

Provodite vrijeme sami sa sobom, razmišljajući o tome da li vam vjerovanja o prošlosti i budućnosti pomažu da ostvarite snove. Ova faza iscijeljenja postaviće ton za pozitivna poboljšanja kada Uran 30. januara uđe u Bika, vladara romantičnog sektora. A onda treba hrabro da zakoračite ka novim osjećanjima i prilikama koje vam Univerzum sprema.

Ova godina je vreme promjena u ljubavi, da li ste spremni da prihvatite ove darove sudbine? Iscjeljenje, transformacija i nove prilike čekaju vas na putu do srećne veze. Poslušajte svoja srca i hrabro zakoračite u ovu novu pozornicu. Ljubav je iza ugla!

