Banjalučka “Unicredit banka” mora isplatiti 256 miliona KM rudarima kriptovaluta

Banjalučka “Unicredit Banka” dužna je da preduzeću “Bitminer Factory” iz Gradiške isplati 256 miliona maraka odštete zbog propusta koji je doveo do propasti projekta za proizvodnju kriptovaluta u Gradišci.

Izvor: MONDO Sivački Goran

Epilog je najvećeg kriptovalutnog spora u Evropi, koji je vođen pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci, a koji je trajao nešto manje od dvije i po godine. Na ovu presudu obe strane imaju pravo žalbe, piše Capital.

Preduzeće iz Gradiške je imalo plan da preko obnovljivih izvora energije proizvodi struju koja bi se dijelom prodavala partnerskom preduzeću za rudarenje kriptovaluta, dok bi dio išao u elektroenergetsku mrežu.

Za to su im trebali investitori koje su privukli tako što su emitovali digitalne tokene u zamjenu za novac koji se prikupljao preko računa koji je otvoren u “Unicredit banka” u Banjaluci.

Međutim, tek što krenule stizati uplate, banka je odlučila da ih vrati, pravdajući se kako ne može poslovati sa preduzećima koja se bave kriptovalutama.

Kako je cijeli projekat bio zasnovan i uvezan preko Blockchain tehnologije, vremena i prostora za otvaranje novih računa nije bilo, pa je tako projekat već na startu osuđen na propast.

Sud u presudi, navodi kako banka nije dokazala da je bilo kojim aktom imala propisanu zabranu za ulazak u poslovni odnos sa klijentima koji se bave kriptovalutama.

“Nijedan akt tužene, a to se prije svega misli na ugovore o otvaranju računa te opštim uslovima poslovanja nisu propisivali zabranu niti je dokazano da postoji bilo kakva zabrana poslovanja tužene sa licima koji se bave na bilo koji način kriptovalutama pa ove tvrdnje sud ne može prihvatiti. Takođe iz dokaza provedenih tokom postupka proizilazi da se tužilac nije bavio trgovanjem kriptovaluta ili djelatnostima u vezi kriptovaluta nego je vršeno prikupljanje novčanih sredstava u cilju realizacije projekta ulaganja u obnovljive izvore energije kao i ulaganja u hardversku opremu”, obrazložio je sudija Igor Dabić u presudi.

U njoj se dodaje i kako se banka u ovom slučaju ponijela neprofesionalno, jer je prvo dozvolila da “Bitminer Factory” otvori račun da bi zatim jednostrano raskinula ugovor i vratila uplate.

“Postupanje tužene (Unicredit) ni u kom slučaju nije nije bilo u skladu sa dobrom bankarskom praksom pogotovo u konkretnom slučaju kada je jasno dato do znanja mogućnost nastanka štete odnosno štetnih posledica na poslovanje tužioca i sam projekat. Postupanje tužene, u prvom redu odbijanjem uplata i vraćanje uplaćenih sredstava uplatiocima bez obavještenja tužioca, zatim jednostrani raskid ugovora doveli su do toga da je obustavljen projekat, što je dovelo do nemogućnosti realizacije biznis plana”, stoji u presudi.

Revolucionarna presuda

Pravni zastupnik firme iz Gradiške, Aleksandar Sajić presudu ocjenjuje kao revolucionarnu i veoma značajnu za cijeli region te sve one čije se poslovanje zasniva na kriptovalutama i Blockchain tehnologiji jer ona uvodi svojevrsni pravni okvir za budućnost.

Ističe da je i sam sud uložio ogroman napor da to shvati jer je riječ o novoj djelatnosti i branši, ali da je na kraju u tome uspio.

“Mi smo krenuli od razloga koji je benigan, a to je otkazivanje Ugovora o otvaranju poslovnog računa, međutim banka je neoprezno to uradila jer je srušila čitav projekat iz prostog razloga što su projekti vezani za Blockchain tehnologije tako napravljeni da se u njima ne može mijenjati ništa. Upravo zbog toga oni imaju veliki značaj u savremenom društvu i ekonomiji jer daju sigurnost za svakog učesnika u procesu”, kazao je Sajić.

Advokat Jovan Čizmović koji je u ovom postupku zastupao “Unicredit banku” kazao je da nema komentara jer još nije vidio presudu.