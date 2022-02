Električar objašnjava: Evo zašto se mašina za veš i drugi uređaji pokvare čim istekne garancija

Električar Branko objasnio zašto se mašina za veš, ali i drugi uređaji, pokvare čim istekne garancija. "Problem je ljudska pohlepa, nekad se to pravilo tako da traje"!

Da li vam se dogodilo da vam se bela tehnika pokvari čim "proslavi rođendan", odnosno odmah po isteku dvije godine garancije? To nije slučajno! Električar sa skoro 40 godina iskustva, Branko Zrnić, rekao je da su današnje mašine jednostavno pravljene tako da konkurišu cijenom, a ne kvalitetom, a Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacija potrošača Srbije je dodao da je poražavajuće koliko bi bijele tehnike moglo da se popravi, ali proizvođači namjerno ograničavaju dostupnost rezervnih dijelova.

Električar Branko je najprije podsjetio da su "nekada" mašine pravljene tako da traju, i da je svaka kuća mogla da se pohvali uređajem koji će dočekati i sljedeću generaciju. Nisu bile jeftine, ali su garantovano radile i trajale dugo.

"Znaju ljudi koliko su osamdesetih trajali kućni uređaji, oni su tada bili pravljeni tako da se pohvalite rođaku koliko ste kvalitetnu mašinu kupili. Bijela tehnika je i bila na glasu zbog toga, jer je bila kvalitetna. Danas je drugo vrijeme, ranije ste kupovali to na kredit a danas to svako može da kupi za gotovinu, od plate, ili malo štednje. A ta bijela tehnika nije napravljena da bi se konkurisalo nekom drugom po kvalitetu, već po cijeni. E, zato su cijene takve kakve su, a nama je dato da odlučimo šta nam je bolje. Svi proizvođači zato imaju klase. Iz mog iskustva, ranije je pravljeno da traje", rekao je on.

"Evo banalnog primjera. Veš mašina treba da opere veš. Ima razne programe, ali je suština da taj veš kada stavite u nju, da se opere dobro i da vi budete zadovoljni. Ali u veš mašinama su određene klase, navodno, po potrošenoj energiji za to pranje. A ranije su uzimale više vode, nego danas. Čim je manje tečnosti, ona za kraće vreme ugrije vodu što inače troši najviše vremena. I onda je ona navodno ekološka, a ja koliko mogu da zaključim, suština je u ubjeđivanju, da ne kažem obmani, da je to najbolji uređaj za vas. Da je za par klasa drugačiji od drugih", rekao je električar.

"Ide se tu na ljudsku pohlepu, da vi dobijete za malo, dobar kvalitet. A to nema nigdje. Ali čovjeku kad to stalno pričate, stiče utisak da to može tako", rekao je on.

Da li onda cijena bijele tehnike diktira kvalitet? Hoće li skuplje duže trajati?

"Tako smo mislili ranije, ali ni to više nije važno, danas su cijene određene... Firma prodaje mašinu, njeno ime i brend. I tako se drže cijene, a ime je građeno davno, kada je još postojao kvalitet", rekao je on.

Mladen Alfirović iz pravnog tima NOPS rekao je da postoje primjeri u kojima uređaj "crkne" čim istekne zakonski rok za zamjenu ili popravku u okviru garancije.

"Dešavalo se u praksi da se odmah poslije dvije godine uređaj pokvari, a to je upravo zakonski rok u kojem proizvođač mora da ga popravi ili zamijeni. Važna je evropska direktiva, usvojena, koja obavezuje proizvođače da sedam do deset godina obezbijedi rezervne dijelove za mašine, frižidere, šporete... Istraživanje je pokazalo poražavajuće rezultate, ogroman broj bijele tehnike na otpadu je mogao da se popravi. Kapitalizam i potrošački mentalitet nas dovode do izuzetno kratkog roka trajanja i nemogućnosti popravke. Praktično je bolje kupiti novo, nego popraviti. I zato je Evropska komisija usvojila tu direktivu, kao i drugu koja je vezana za obilježavanje proizvoda. Svi se utrkuju da smanje potrošnju energije, da naprave proizvod koji je efikasniji ekološki, koji manje troši struje. Građani moraju da znaju na koji način da biraju bijelu tehniku i šta te nove oznake znače", rekao je on.

