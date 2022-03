Pumpadžije najavljuju: Iduće sedmice moguće pojeftinjenje goriva u Srpskoj

Na benzinskim pumpama u Srpskoj od iduće sedmice može se očekivati pad cijena goriva, rekao je predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS Dragan Trišić.

Izvor: Envato

On je naveo da, kada benzinske pumpe, rasprodaju postojeće zalihe, koje su nabavljene po višim cijenama, tada će postepeno blago padati cijene na svim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

"To očekujem iduće sedmice, a period do tada je stabilizacija tržišta, a to znači bez značajnih povećanja cijena", naveo je Trišić, prenosi "Glas Srpske".

Podsjetio je da ulazne cijene diktiraju proizvođači, odnosno rafineerije i veliki trejderi, što su najčešće kompanije iz zemalja proizvođača.

"Tako da sve zavisi od velikih interesa velikih zemalja", podvukao je Trišić.