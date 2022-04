Ne nazire se pad cijena: Kvadrat stana i do 6.000 KM, razlika ide i do 4.000 KM

Razlika u cijeni kvadrata stana u BiH ide čak i do 4.000 KM te tako na pojedinim lokacijama u centru Sarajeva za kvadrat stana morate izdvojiti čak 6.000 KM, u Banjaluci skoro 5.000, dok u Zenici i Prijedoru kvadrat stana košta oko 2.000 KM.

Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Dragan Milanović, direktor Agencije "Remax" iz Banjaluke, rekao je da se ne primijeti pad potražnje, što je pokazatelj da uskoro neće doći do pada cijena.

"Cijene s jedne strane rastu zbog tržišnih elemenata, jer cijene rastu kada je potražnja velika, a drugi razlog je poskupljenje građevinskog materijala", rekao je Milanović, dodajući da ih svakih nekoliko dana investitori informišu o poskupljenju građevinskog materijala.

Naveo je da cijene kvadrata stana u gradu na Vrbasu podno naselja Starčevica idu i do 3.400 KM po kvadratu, dok u centru kvadrat tana košta i do 4.600 KM.

"U Lazarevu, koje je ranije bilo povoljnije, sada cijene idu i do 2.800 u novogradnji", rekao je Milanović, dodajući da su cijene stanova u novogradnji uvijek generator kompletnog tržišta, zbog čega i vlasnici starih stanova dižu cijene.

"Teško je prognozirati šta će biti dalje. Moj utisak i procjena je da neće u skorijem roku doći do pada cijena, jer investitori prave kalkulaciju prema ulaznim parametrima koje sada imaju. Ako hipotetički dođe do smanjenja potražnje prvo ne bi došlo do pada cijena, već bi se promijenila dinamika prodaje", naveo je Milanović.

Cijene u centru Sarajeva variraju od 3.500 do čak 6.000 KM, koliko košta kvadrat ekskluzivnih stanova, kojih nema mnogo, navela je Alma Abdagić, izvršna direktorica Agencije za nekretnine "Rental.ba".

"Cijene su prilično narasle upravo zbog toga što je potražnja velika. Potražnja je velika jer novac gubi na vrijednosti, a s druge strane nekretnine ipak u dugogodišnjem periodu ne gube na vrijednosti", navela je Abdagićeva, dodajući da su u Sarajevu neke lokacije više tražene, što im podiže cijenu.

Ilustracija

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Kvadrat lijepog, renoviranog stana na Grbavici sada košta oko 3.000 KM, možda i više. U novogradnji su od 3.000 do 4.000 KM", kazala je Abdagićeva.

Dragan Gruban, iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" Prijedor, naveo je da cijene kvadrata stana u novogradnji s uračunatim PDV-om idu od 2.000 do 2.250 KM.

"Što se tiče stanova u staroj gradnji, i njihova cijena je porasla za oko 20 odsto, te se za stan u staroj gradnji koji je renoviran mora izdvojiti 1.700 KM, a stanovi koji nisu renovirani i iziskuju velika ulaganja koštaju od 1.150 KM do 1.350 KM", kazao je Gruban.

Slavka Đokić, vlasnica Agencije za nekretnine "Đokić" iz Bijeljine, navela je da se u ovom gradu cijena stana u novogradnji kreće od 2.000 do 2.400 KM.

U Agenciji za nekretnine "Kartel" u Mostaru su naveli da cijena kvadrata novog stana varira od 2.500 do 3.000 KM, dok cijena kvadrata starog stana u Zenici, prema riječima Avde Stupara, vlasnika Agencije za nekretnine "Flash", varira između 1.500 i 2.000 KM, a novog stana oko 2.500 KM plus PDV.