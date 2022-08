Kupci da koriste "test njuha": Trgovački lanci uklanjaju rokove trajanja sa proizvoda

Poznati britanski lanac trgovina ukinuo je natpise "rok trajanja" na svojim proizvodima.

Izvor: eldar nurkovic/Shutterstock.com

U Velikoj Britaniji trgovački lanac Vaitros je odlučio da ukine natpis rok trajanja sa velikog broj proizvoda. Oni će početkom septembra ukloniti i oznaku "najbolje upotrebiti do" s gotovo 500 artikala svježe hrane, uključujući voće i povrće. Rok upotrebe ostaje da važi za svježu hranu kao što su meso, riba i druga kvarljiva roba.

Oznaka "upotrebiti do" odnosi se na datum do kojeg se lako kvarljiva hrana može sigurno kuvati i konzumirati. S druge strane, natpis "najbolje upotrebiti do" odnosi se na period kada je proizvod najboljeg kvaliteta, ukusa i teksture.

U Velikoj Britaniji trgovački lanci Tesko i Marks & Spenser takođe su ukinuli preporučeni rok trajanja za neke svoje proizvode. Dobrotvorna organizacija koja se bavi otpadom navodi kako se svake godine u Velikoj Britaniji baci 4,5 miliona tona jestive hrane.

Ketrin Dejvid, jedna od vođa organizacije, navodi: "Rasipanje hrane podstiče klimatske promjene, ali i utiče na sve veći rast cena osnovnih namirnica. Rok trajanja za svježe namirnice poput voća i povrća je nepotreban i stvara otpad od hrane koja je još uvijek dobra za jelo.“

U januaru ove godine britanski trgovački lanac Morisons je najavio kako će ukloniti rokove trajanja s 90 odsto mlijeka vlastite robne marke i tako podstaći kupce da koriste "test njuha“ prije nego što proizvod bace u otpad.

(MONDO)