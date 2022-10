ATOS BANK a.d. Banja Luka nudi “KREDIT ZA SVE”

ATOS BANK a.d. Banja Luka pokrenula je akciju za nenamjenski i zamjenski kredit “KREDIT ZA SVE”, nudeći svojim klijentima mnoge pogodnosti u okviru ove akcije koja će trajati do kraja 2022. godine.

“Naša kreditna ponuda kreirana je u skladu sa željama i potrebama klijenata, kojima je potreban jednostavan i brz pristup kreditnim sredstvima, za svaku namjenu i zamjenu. Uz naš “KREDIT ZA SVE” klijenti imaju mogućnost da jednostavno, brzo i lako realizuju svoje finansijske planove i želje. U pitanju je nenamjenski i zamjenski kredit koji nudi rješenje za sve male i velike planove klijenata. U okviru ove akcije maksimalan iznos kredita je do 50.000 KM, rok otplate do 10 godina, kamatna stopa već od 4.49% (EKS od 6.72%), i to bez žiranata i hipoteke. Naime korisnicima kredita koji prilikom apliciranja za kredit zahtjev pošalju putem naših onlajn servisa ( veb stranica, elektronsko i mobilno bankarstvo) obrada kredita je bez naknade“, izjavio je ovim povodom Gordan Đukić, direktor prodaje i mreže filijala ATOS BANK a.d. Banja Luka.