Zakon štiti i neradnike, krivi su oni koji su ih zaposlili: Trivić i Marić o "čistkama" u javnom sektoru

Predstavnici poslodavaca i sindikata slažu se da je najavljeno otpuštanje radnika u javnom sektoru koji ne dolaze na posao teško sprovеsti u praksi, ali da oni koji su ih zaposlili treba da budu pozvani na odgovornost.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će vlast početi da "čisti" one koji se na vode da su zaposleni, a u suštini ne rade.

Premijer Radovan Višković u petak je naredio ministarstvima, javnim institucijama i preduzećima da do 31. decembra raskinu ugovore o radu sa svim licima koja se vode kao zaposlena u njihovim institucijama, a ne pojavljuju se i ne dolaze na radna mjesta.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske kaže da ukoliko se ispostavi da takvi slučajevi zaista postoje, treba kazniti one koji su omogućili "bahaćenje i nezakonito ponašanje".

"Kad su u pitanju radnici, tu je zakon jasan: poslodavac može radniku dati otkaz ukoliko ne opravda svoje odsustvo", objašnjava Marić za Mondo.

Podsjeća da je upravo Sindikat uprave inicirao da se ova anomalija konačno utvrdi i da su nakon njegovog gostovanja u Jutarnjem programu RTRS-a Dodik i Višković u javnost izašli sa pomenutim izajavama.

"Moramo se uhvatit u koštac sa Elektroprivredom, Šumama, Poštama i javnim preduzećima koja kupuju socijalni mir u RS. U tim velikim sistemima imate stotine ljudi koji ne dolaze na posao. To su neki 'zaslužni građani' i bivši zaslužni sportisti...", izjavio je Marić.

Kaže da je njegovo bilo da ukaže na "devijaciju i Pandorinu" kutiju koja se mora napokon otvoriti.

Trivić: Mislim da niko neće dobiti otkaz

Lider Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić, prokomentarisao je da se godinama sumnjalo da se ovakvo zapošljavanje dešava i da je porast broja zaposlenih u javnom sektoru evidentan iz godine u godinu.

"Ovo je prvi put da je sa tako visokog mjesta potvrđeno da takvi ljudi postoje", konstatuje Trivić, ali ne očekuje da se nešto posebno desi s obzirom na Zakon o radu.

"Mislim da nijedan neće dobiti otkaz. Ako do sad nije utvrđeno da neko nije dolazio na posao i nije vođen disciplinski postupak, nema mogućnosti po Zakonu o radu da ih optustite. Drugo je pitanje da li će država tražiti odgovornost za one koji su takve primali, ali mislim da je i za to mala šansa. Ako se to desi, onda je znak da je država ozbiljno shvatila ovu temu i da će sređivati stanje u javnom sektoru, koji je po svim našim analizama jedan od najvećih problema koji Srpska trenutno ima", izjavio je Trivić.

Višković i Dodik dali su direktorima u javnom sektoru rok do kraja godine da sprovedu naredbe o utvrđivanju broja (ne)radnika.

Podsjećamo, vršilac dužnosti direktora Elektrokrajine Dragan Čavić juče je izjavio da po njegovim saznanjima u toj firmi nema radnika iz "ocrnjene" kategorije.

