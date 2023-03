Vidović: Inflacija pada, ne očekujemo nova poskupljenja

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da ne očekuje da će doći do novih poskupljenja, s obzirom na to da inflacija pada.

Vidovićeva je rekla da je cijena goriva dosta pala i da bi sada trebalo da se vrati cijena velikog broja proizvoda.

Ona je navela da je Vlada Srpske prošle godine izdvojila 650 miliona KM kako bi amortizovala negativan uticaj inflacije.

"Prošle godine izdvojili smo mnogo sredstava u skladu s našim mogućnostima da pomognemo svim kategorijama stanovnika, a što uključuje povećanje plata, penzija, boračkih dodataka, socijalne zaštite, pomoć poljoprivredi, privredi i slično", rekla je Vidovića za portal "Banjaluka.net".

Ona je podsjetila da je Vlada Srpske početkom godine budžetskim korisnicima povećala platu za pet odsto, penzije za 13,5 odsto, te za isti taj procenat boračke dodatke, invalidnine i sva druga socijalna davanja.

Prema njenim riječima, resorno ministarstvo i Vlada Srpske pratiće situaciju, te ukoliko inflacija ponovo bude rasla, reagovaće i pokušati da se amortizuje negativni uticaj.

Vidovićeva je podsjetila i da je Vlada Srpske zbog negativnog uticaja inflacije prošle godine nekoliko puta isplaćivala 100 KM socijalne pomoći određenim kategorijama stanovništva.

"Ove godine ćemo pratiti stanje i takođe izdvajati za one kategorije koje su u najtežem položaju. Dijelimo značajne pakete prehrambenih proizvoda, jer smo u prošloj godini napravili dosta visoke zalihe pšenice, brašna i osnovnih namirnica, tako da se ti paketi i sada dijele kroz Crveni krst svim ugroženim stanovnicima. Na taj način i na drugi ćemo pratiti situaciju i reagovati kao što smo i do sada reagovali", naglasila je Vidovićeva.

Ona smatra da je trenutno najveći strah da domaći izvoznici ostanu bez ugovorenih poslova na tržištu zapadne Evrope ukoliko dođe do značajnijih poremećaja.

Vidovićeva kaže da se mnoge firme već zatvaraju i da ljudi ostaju bez posla zbog čega bi se i domaćim izvoznicima mogli otkazivati ugovori.

"Pogotovo naši drvoprerađivači imaju dobar izvoz. Imamo i struju, tu neće doći do poremećaja. Struja se traži i to ćemo sigurno moći plasirati, onoliko koliko budemo imali viška u odnosu na naše potrebe. Ukoliko dođe do otkazivanja ugovora našim ostalim izvoznicima, moraćemo i tim firmama da pomognemo", poručila je Vidovićeva.

