Šta se dešava na tržištu "crnog zlata": Naftni div zatvara pumpe širom Evrope, izvoznice nafte smanjile proizvodnju

Poslije odluke OPEK-a o dodatnom smanjenju, cijena barela nafte počela je ponovo da raste, ali raste i zabrinutost kako će to uticati na globalnu ekonomiju.

Izvor: Shutterstock

Cijene derivata bilježe rast u čitavoj Evropi kao posljedica poskupljenja barela od prošle sedmice sa 70 na 77 dolara, tržišnih kretanja naftnih derivata, kao i kursa dolara.

Da na nafnom tržištu već "škripi" potvrđuju i najnoviji potezi velikih nafnih kompanija. Svjetski naftni gigant "Šel" saopštio je da se zbog nepovoljnih tržišnih uslova povlači iz poslova maloprodaje, i da prodaje pumpe u Njemačkoj, Holandiji i Velikoj Britaniji.

"Puno špekulacija ima u vezi sa kupovinom i očekivanjima koja slijede na tržištu nafte i zbog toga dolazi, da tako kažem, do nedjeljnih oscilacija cijena. U narednom periodu ključna stvar će, prema mom mišljenju, biti odnos ponude i potražnje ustanovljen na osnovu realne potražnje, realnog stanja tržišta i realnih smanjenja isporuka od strane OPEK-a", rekao je generalni sekretar "Udruženja naftnih kompanija Srbije" Tomislav Mićović, prenosi RTS.

Zemlje izvoznice nafte, članice OPEK-a i Rusija, samo od oktobra prošle do maja ove godine, već su smanjile proizvodnju nafte za 3,6 miliona barela na dan. I ne samo što je naftni kartel to smanjenje produžio do kraja iduće godine, već od januara najavljuju još jedno smanjenje.

"Postavili smo teren za novu metodologiju koja će donijeti veću vidljivost i sigurnost kao i kako da utvrdimo te nivoe rezanja za različite zemlje", istakao je Antonio Oburu, ministar za naftu Ekvatorijalne Gvineje.

A Saudijska Arabija, jedan od najvećih proizvođača u OPEK-u, najvljuje i samostalne poteze – i dodatno rezanje svoje proizvodnje.

"Ja bih to morao da nazovem 'saudijskom lizalicom' što je, za početak, milion barela smanjenja od 1. jula. I taj milion se, takođe, može produžiti", naveo je ministar energetike Saudijske Arabije Abdulaziz bin Salman el Saud.

Šta sve može uzdrmati tržište energenata

Stručnjaci upozoravaju na rizike koji preko noći mogu uzdrmati ne samo tržište "crnog zlata", već svih drugih energenata: rusko-ukrajinski sukob i brojene druge geopolitičke tenzije, recesija i inflacija u čitavom svijetu.

"Nestašice gasa su izbjegnute u Evropi ove zime, a do velikih poremećaja na tržištima nafte nije došlo. Ali moramo biti na oprezu jer se neki od prošlogodišnjih povoljnih uslova koji su pomogli da se smanji potražnja, poput blage zime u Evropi, možda neće ponoviti iduće godine", naveo je generalni sekretar "Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Matijas Korman.

(Mondo/RTS)