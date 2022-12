Putin: Ograničenja cijena nafte dovešće do kolapsa i katastrofalnog RASTA CIJENA energenata

Uvođenje ograničenja cijene ruske nafte će dovesti do smanjenja ulaganja u energetsku industiriju na nulu i do katastrofalnog rasta cijena, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Izvor: Shutterstock/YouTube/screenshot/Sky News

"U industirji već sada nema dovoljno investicija, nije dovoljno finansirana, a ako slušamo samo potrošače, onda će ulaganja biti smanjena na nulu", rekao je Putin na konferenciji za novinare poslije posjete Kirgiziji.

On je dodao da će "sve to u nekoj fazi dovesti do katastrofalnog rasta cijena i kolapsa globalne industrije energenata", prenio je "Sputnjik".