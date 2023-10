Švajcarska kompanija u RS pronašla značajne količine LITIJUMA: Obećavaju HILJADE radnih mjesta, imaju podršku Vlade

Švajcarska kompanija "ArCore" istražuje litijum na području opštine Lopare u Republici Srpskoj već četiri i po godine.

Izvor: Shutterstock

Kompanija, čija ispostava je adresirana u Banjaluci, ove nedjelje objavila je kako je uspješno završila sva potrebna istraživanja za otkrivanje nalazišta mineralnih sirovina u regiji opštine Lopare.

Kažu da je sve sprovedeno uz striktno poštovanje zakonske regulative i u skladu sa najvišim geološkim i ekološkim standardima koji važe za ovu vrstu istraživanja, kako na lokalnom tako i međunarodnom nivou i da na taj način kompanija "ispunjava sve uslove za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za korištenje ovog evropskog nalazišta mineralnih sirovina".

Licencu za istraživanje nalazišta mineralnih sirovina dobili su 2018. godine, a u periodu od 2020. do 2022. godine uslijedile su tri intenzivne faze istraživanja

Pronađene značajne količine litijuma

U "ArCore-u", čiji su se predstavnici u podužem sponzorisanom tekstu oglasili u pojedinim medijima, tvrde da mineraloški sadržaj ležišta, koji se istražuje u posljednje četiri i po godine, sadrži značajne količine litijum karbonata,magnezijuma, kalijuma i bora.

Nazivaju ih "sirovinama budućnosti", koje su ključne u proizvodnji baterija za elektromobilnost ili skladištenje energije, u medicini, farmaceutskoj industriji i mnogim drugim oblastima, čije snabdijevanje postaje sve izazovnije.

"Želimo istaći da su dosadašnji rezultati pokazali mogućnost ekološki opravdanog korištenja mineralnih sirovina sa fokusom na 'zelenu' eksploataciju, sa smanjenom emisijom CO₂ i demografski povoljnim uticajem na cjelokupnu zajednicu Lopara. Potrebno nam je lokalno stanovništvo, kome takođe želimo dati trajnu perspektivu u njihovoj matičnoj regiji. Osim toga, postojaće potreba za imigracijom stanovništva za rad u modernom rudniku i u srodnim aktivnostima", rekao je Matijas Šmid, predsjednik odbora direktora "Arcore AG".

Vidljivo je da kompanija već računa da će dobiti koncesiju za eksploataciju.

"Kada dobijemo koncesiju za eksploataciju, projekat bi trebao postati pouzdan faktor za prosperitet regije i pomoći da se osiguraju snabdijevanje kritičnim sirovinama budućnosti za evropsku industriju, dugi niz decenija", rekao je Aleksandar Petrović, potpredsjednik Arcore AG.

Kompanija je potpunom vlasništvu "Arcore AG", rudarske kompanije iz Cuga u Švajcarskoj i specijalizovani su za razvoj identifikovanih mineralnih nalazišta u jugoistočnoj Evropi. Projekt Lopare trenutno je u fokusu njihovog djelovanja.

Ministarstvo potvrdilo potencijal ležišta, Đokić podržava istraživanja

U "Arcore-u" dodaju da su ove godine dobili sertifikat Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srpske (Rješenje o potvrdi rezervi), kojim se i sa zvanične strane potvrđuje potencijal ležišta.

"Postojaće potreba za imigracijom stanovništva za rad u modernom rudniku i u srodnim aktivnostima"

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u utorak je novinarima rekao da je resorno ministarstvo upoznato sa ovim projektom. Đokić je rekao, po inerciji za slična istraživanja u drugim dijelovima RS, da je "svaki istraživački projekat koristan za Republiku Srpsku".

"U ovoj fazi istraživanja potvrđeno je postojanje te sirovine na tom području. Vidjećemo kasnije kako će se ta aktivnost odvijati, daleko je od toga da će doći do eksploatacije i razvijanja proizvodnje. Istraživački projekti do same eksploatacije veoma se razlikuju", rekao je u utorak novinarima.

On je rekao da na tom području do sada nije bilo negativnih reakcija stanovništva, niti nekih drugih zainteresovanih subjekata.

Pozitivan stav prema istraživanjima, navode u kompaniji, imaju sve relevantne institucije u Republici Srpskoj uključujući i opštinu Lopare, a kompanija na osnovu toga već planira dalje poslove.

"Proizvodnja i prateće aktivnosti će otvoriti do 1.000 lokalnih radnih mjesta direktno i između 3.000 i 5.000 radnih mjesta indirektno, ekonomski revitalizujući cijelu regiju. Takođe se zahvaljujemo zajednici Lopare i njenim građanima na podršci tokom cijelog procesa istraživanje i drago nam je što nismo doživjeli nijednu primjedbu s njihove strane", rekao je Vladimir Rudić, direktor "ArCore d.o.o".

(MONDO)