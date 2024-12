Direktor RiTE Gacko: Ako termoelektrane ne budu proizvodile dovoljno struje poskupljenje će biti višestruko

Direktor Rudnika i termoelektrane /RiTE/ "Gacko" Maksim Skoko rekao je da je povećanje cijene električne energije neophodno da bi dva rudnika i termoelektrane "Ugljevik" i "Gacko" mogli održati kontinuitet i stabilnost elektrosnabdijevanje u Republici Srpskoj.

Izvor: Unsplash

"Neophodno je za dva rudnika i termoelektrane Ugljevik i Gacko da dođe do povećanja cijene električne energije jer je potreban dodatni novac za normalno snabdijevanje i sigurnost snabdijevanja u Republici Srpskoj", rekao je Skoko novinarima u Gacku.

On je napomenuo da će, ukoliko ova dva objekta ne budu proizvodila električnu energiju u narednom periodu na adekvatan način, poskupljenje električne enrgije biti ne blago, već i trostruko ili četvorostruko, što je mnogo više u odnosu na ovo što je danas odobreno.

"U RiTe `Gacko` je ključni problem povećana potrošnja lož ulja, takozvanog mazuta za sagorijevanje zato što se nalazimo u takvom eksploatacionom polju koje ima znatno manji kvalitet uglja", rekao je Skoko.

On je naveo da su u Rudniku i termoelektrani "Gacko" u proteklih devet mjeseci imali prosječnu kaloričnu vrijednost uglja, gornju toplotnu vrijednost 5.766 kilodžula po kilogramu.

"To je oko 30 odsto ispod projektovane vrijednosti, što je za 10 odsto manje nego bilo kada prije toga. Nakon poplave prije dvije i po godine, polje c, u kojem je bilo kvalitetnijeg uglja, nije raspoloživo za eksploataciju, prinuđeni smo da eksploatišemo ugalj isključivo u povlatnoj zoni gdje je mnogo lošiji kvalitet i to iziskuje potrebu povećanih količina i utroška mazuta", rekao je Skoko.

