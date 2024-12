Uz UniCredit banku Banja Luka, novi početak nikada nije bio bliži

Kako se približava kraj godine, pravo je vrijeme da razmislite o ostvarenju svojih ciljeva i planova za 2025. godinu. UniCredit Bank Banja Luka je tu da vam pomogne da novu godinu dočekate spremniji za nove izazove, ali i nove prilike.

Izvor: UniCredit Bank Banjaluka

Uz posebnu akcijsku ponudu UniCredit stambenih i gotovinskih kredita, možete osigurati dodatnu finansijsku stabilnost i realizovati ono o čemu ste dugo maštali – bilo da je to novi dom, renoviranje postojećeg stana ili kuće, novogodišnje putovanje ili ostvarenje bilo kojih ličnih želja.

Za sve klijente, koji planiraju dugoročno, za kupovinu već izgrađene stambene jedinice (stana ili kuće) ili stanova u izgradnji, UniCredit Bank Banja Luka je tu kao podrška na putu ka ostvarenju željenih ciljeva. Uz UniCredit stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom, rokom otplate do 15 godina i odobrenjem kredita bez troškova obrade, put do useljenja mnogo je lakši. Ova posebna akcijska ponuda, kreirana za postojeće i nove klijente Banke, uz odobren stambeni kredit omogućava i odobrenje gotovinskog kredita do 10.000 KM, na period otplate do 10 godina, i uz fiksnu kamatnu stopu 3,49% (EKS od 4,47%).



Dodatno, uz odobren stambeni i gotovinski kredit, samo do kraja 2024. godine, ponuda uključuje i UniCredit Mastercard kreditnu karticu, bez troškova izdavanja i uz povrat novca u iznosu od 10 KM za prvu transakciju kreditnom karticom minimalnog iznosa 50 KM.

Fiksna kamatna stopa tokom cjelokupnog roka otplate kredita, klijentima omogućava jednaku mjesečnu ratu kredita te mogućnost planiranja mjesečnih obaveza bez bojazni o mogućoj izmjeni rate kredita, uslovljenu kretanjem Euribora.



Ukoliko još niste, aplicirajte odmah za UniCredit kredit po akcijskim uslovima i krenite putem do najboljeg kredita. Više detalja o akcijskoj ponudi kredita saznajte na web stranici unicreditbank-bl.ba, u najbližoj filijali UniCredit banke Banja Luka, pozivom besplatnog info telefona 080 051 051 ili putem, e-mail adrese [email protected].