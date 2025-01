Poskupljuje gorivo u Srpskoj

Cijene goriva na svjetskim berzama su porastu, a taj trend rasta odraziće se i na naše prostore, pa se tako u narednim danima očekuju veće cijene naftnih derivata za preko 10 feninga po litri.

Izvor: Pixabay

Kako je rekao Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske posljednjih 15 dana rastu cijene na svjetskoj berzi, a uporedo imamo i rast dolara nakon izbora u Americi.

"Prema trenutnim pokazateljima realno je da cijena dizela ide do 2,55, a benzina do 2,50 KM po litri", kazao je Savić i istakao da je realno da postepeno distributeri krenu sa podizanjem cijena goriva u narednim danima, pišu Nezavisne novine.

"Trenutno je u Banjaluci cijena dizela od 2,43 do 2,47, dok benzin košta od 2,39 do 2,43 KM po litri", kazao je Savić.

Sa jedne benzinske pumpe u Banjaluci ističu da je u prethodnim danima bilo rasta cijena, pa tako sada benzin košta 2,43 KM, dok su cijene dizela od 2,47 do 2,52 KM.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON iz Prijedora, ranije je za "Nezavisne novine" rekla da su građani BiH potpuno otupjeli na povećanja cijena, pa tako i u slučaju goriva.

"Na poskupljenje goriva definitivno nitko ne može utjecati, te kada dođe do rasta cijene barela na svjetskoj razini, dođe do poskupljenja i kod nas. No, realno je da mora postojati određeni period kako bi se to odrazilo na naše tržište", izjavila je Marić.

Naglašava da će poskupljenje goriva na benzinskim pumpama u BiH biti ogroman udar na potrošače, jer su automobili, kako kaže, nužnost.

"Ovo zaista više ne vodi nikamo… Ne znam ni kako možemo definirati potrošačku košaricu, koja je prešla 3.000 KM, a znamo da, kada dođe do viših cijena goriva, i ostale namirnice poskupe", rekla je Marićeva i dodala da će to građanima predstavljati problem.

Podsjetimo, cijene nafte porasle su u prošli utorak na međunarodnim tržištima na 77 dolara, budući da se ulagači pribojavaju poremećaja u snabdijevanju ruskom i iranskom naftom pod pritiskom američkih sankcija.

(Mondo)