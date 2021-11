Pogrešnog čoveka godinama držali u ludnici: Drogirali ga i zlostavljali, a kada su shvatili ko je, uradili najgoru stvar

Džošua Spristersbah je uhapšen i prebačen u državnu bolnicu na Havajima nakon što su ga vlasti navodno zamijenile za zločinca po imenu Tomas Kaslberi.

Izvor: Printscreen/hawaiinews

Nakon što je protiv svoje volje proveo više od dvije godine u psihijatrijskoj ustanovi zbog zamjene identiteta i bio primoran da uzima lijekove koji utiču na promenu ponašanja, jedan čovjek sa Havaja riješio je da podnese tužbu.

Prema tužbi podnijetoj u nedjelju, Džošua Spriestersbah je uhapšen i prebačen u državnu bolnicu na Havajima nakon što su ga vlasti navodno zamijenile za zločinca po imenu Tomas Kaslberi. Džošua je spavao na trotoaru ispred skloništa za beskućnike u maju 2017. kada ga je policija Honolulua pokupila i prijavila za navodne zločine Kaslberija.

Kaslberi je imao krivični dosije za upotrebu droge, krađu automobila i provalu. Džošua je policajcima dao svoje ime, datum rođenja, broj socijalnog osiguranja i otiske prstiju, ali policija Honolulua nikada nije potvrdila njegove informacije, prema Havajskom projektu nevinosti.

Prije prvog pojavljivanja pred sudom, Džošua je proveo četiri mjeseca u Popravnom centru zajednice Oahu. Uprkos tome što je na sudu insistirao da on nije Tomas Kaslberi, Džošuin advokat je zatražio da komisija od tri ljekara procjeni njegovog klijenta u državnoj bolnici, gdje je proveo naredne dvije i po godine.

Prema tužbi, Džošuu je zastupalo dodatnih šest advokata, od kojih nijedan nije potvrdio identitet optuženog.

"Kada je Džošua bio u Popravnom centru, rekao je bolničkom osoblju, svojim ljekarima i trojici procjenjivača njegovog mentalnog zdravlja da on nije Kaslberi", navodi se u projektu Innocence. "Što je Džošua više protestovao da on nije Kaslberi i da nikada nije počinio zločine zbog kojih je bio u Popravnom centru, to je dobijao jače antipsihotične lijekove, zbog kojih je postajao 'luđi'".

Uhapšen zbog zamene indetiteta Izvor: Youtube/News Pilot

Tek 2018, zaposleni u bolnici otpratili su Džošuu u Honolulu da bi iskopali kopije njegove državne lične karte i kartice socijalnog osiguranja, prema sudskim spisima. Iako su pokazali dokaz o njegovom identitetu, ljekari su "nastavili da nezakonito drže Džošuu u toj ustanovi još dvije godine“.

Ken Loson iz projekta za građanska prava Havaja rekao je za lokalne medije da je Spristersbah iznenada pušten iz bolnice 2020. godine kada je ljekar nezavisno istražio njegove tvrdnje i otkrio da govori istinu.

"Odbacili su ga u sklonište za beskućnike, vratili mu njegovih 50 centi koje je imao u džepu i ponašali se kao da se ovo nikada nije dogodilo", rekao je Loson. U nedelju, Havajski projekat za građanska prava podnio je saveznu tužbu u ime Džošue protiv grada Honolulua, kancelarije javnog advokata, države Havaji i desetina drugih, uključujući i ljekare.

"Ovi traumatični događaji su već šokirali Ameriku", navodi se u tužbi, pozivajući se na članak iz Njujork tajmsa. "Ali trauma se nastavlja. Ukoliko se odmah ne isprave svi organi za sprovođenje zakona i zdravstveni kartoni koji odražavaju Džošuinu pogrešnu identifikaciju, Džošua će biti ponovo uhapšen i zatvoren zbog zločina Tomasa R. Kaslberija."

Njegovi advokati ih tuže za zlonamjerno krivično gonjenje, lažno zatvaranje, namjerno nanošenje emocionalnog stresa i još mnogo toga, navodi se u tužbi.

(MONDO)