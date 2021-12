Prvi u EU: Malta odobrila legalizaciju kanabisa za ličnu upotrebu

Parlament Malte odobrio je danas legalizaciju kanabisa kao i uzgoj za ličnu upotrebu, što je prva zemlja u Evropi koja je to odobrila, iako to druge zemlje tolerišu u različitoj mjeri.

Izvor: @mayorjiwanaoriginal via Twenty20

Odrasli će moći imati do sedam grama kanabisa i uzgajati do četiri biljke kod kuće prema zakonu koji podržava Laburistička stranka premijera Roberta Abele.

Zakon, koji je usvojen s 36 glasova za i 27 protiv, takođe dopušta osnivanje regulisanih neprofitnih udruženja do 500 ljudi za uzgoj kanabisa za isključivu upotrebu svojih članova.

"Donosimo zakone kako bismo riješili problem tako da ljudi ne moraju pribjegavati crnom tržištu za kupovinu kanabisa", rekao je Abela tokom parlamentarne rasprave prošlog mjeseca.

Rekao je da želi zadržati čvrst stav prema dilerima, ali poštedjeti roditelje "traume" hapšenja njihovog djeteta i sudskih procedura zbog toga što su konzumirali malu količinu kanabisa.

"Odvraćamo ljude od pušenja kanabisa, a ne tretiramo one koji to odluče kao kriminalce. Trgovina drogom će ostati ilegalna",rekao je on, piše AFP.

Ovaj potez dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je Luksemburg najavio slične prijedloge.

(Fena)