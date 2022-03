Rusi: Ubili smo 180 stranih plaćenika i nastavićemo dalje

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će nastaviti napade na "strane plaćenike".

Izvor: Anadolija/Wolfgang Schwan

Rusko ministarstvo odbrane je priznalo odgovornost za raketni napad na Međunarodni centar za očuvanje mira i bezbjednost, vojnu bazu, u blizini Lavova u nedjelju. U napadu na centre za obuku ukrajinskih trupa u Staričima i na poligon Javorov ubijeno je do 180 "stranih plaćenika", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U njemu se navodi da se objekat u Javorovu koristi za skladištenje vojne opreme isporučene od stranih zemalja, navodi Rojters. Portparol je rekao da je ubijeno do 180 "stranih plaćenika" i da je uništena velika količina oružja.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da će nastaviti napade na "strane plaćenike", odnosno strane borce koji se pridružuju ukrajinskim snagama, prenose ruski mediji.

Ukrajinski zvaničnici su ranije saopštili da je u napadu poginulo 35 ljudi, a više od 130 je ranjeno.

Niko od Amerikanaca nije radio u centru za obuku u blizini ukrajinskog grada Lavova, koji je prema pisanju medija raketiran, izjavio je portparol Pentagona Džon Kirbi.

"Tamo nije bilo američkih vojnika, uopšte, Amerikanci nisu radili u ovom objektu za obuku. Otišli smo, kao što znate, prije nekoliko nedjelja", rekao je Kirbi.

Napad je doveo do toga da je Ukrajina obnovila pozive za zonu zabrane letova iznad zemlje, ali je portparol Pentagona Džon Kirbi ponovo jasno stavio do znanja da se to neće dogoditi.

"Ne bi imalo smisla da ovaj rat između dve nuklearne sile eskalira", rekao je on.

Ukrajina negira tvrdnje Rusije da je ubila do 180 stranih plaćenika tokom napada na vojnu bazu Javoriv, piše CNN.

Ukrajina je odgovorila na tvrdnje Rusije da je ubila do 180 stranih plaćenika tokom napada na vojnu bazu Javoriv, nazvavši to "čistom ruskom propagandom", rekao je portparol ukrajinskog ministarstva odbrane Markijan Lubkivski za CNN.

"Ovo nije istina. Čista ruska propaganda", rekao je Lubkivski u poruci CNN-u, dodajući da još uvijek nema potvrđenih stranaca među mrtvima u vojnoj bazi Javoriv.

Ranije u nedjelju, portparol ruskog Ministarstva odbrane, general-major Igor Konašenkov rekao je na brifingu:

"Ujutro 13. marta, visoko precizno oružje dugog dometa napalo je centre za obuku ukrajinskih oružanih snaga u selu Stariči i u vojnoj bazi Javoriv. U ovim objektima, kijevski režim je rasporedio punkt za obuku i borbenu koordinaciju stranih plaćenika pre slanja u područja neprijateljstava protiv ruskog vojnog osoblja, kao i bazu za skladištenje naoružanja i vojne opreme koja dolazi od stranih država. Usled udara uništeno je do 180 stranih plaćenika i velika pošiljka stranog naoružanja.Nastaviće se uništavanje stranih plaćenika koji su stigli na teritoriju Ukrajine."

(MONDO)