Oglasio se Putin: Rusija neće odustati dok ne ispuni dato obećanje

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, rekao je da je "tragedija u Donbasu natjerala Rusiju da pokrene specijalnu operaciju u Ukrajini", te da će zahvaljujući Rusiji u Donbasu zavladati mir.

Izvor: Profimedia

Putin je rekao da je Rusija započela sukob u Ukrjaini zato što je na to, prema njegovim riječima, bila natjerana.

"Tragedija u Donbasu nas je na to natjerala. Punih osam godina je bilo bombardovano područje Luganske Narodne Republike, i stanovnicima je bilo veoma teško. Tragedija u Donbasu nas je natjerala da pokrenemo specijalnu operaciju", rekao je predsjednik Rusije.

Putin je potom opisao kako se tokom prethodnih osam godina promjenio život u Donbasu i da je ljudima koji tu žive izuzetno teško.

"Svih ovih osam godina bilo je bombardovanja, artiljerijskih udara i neprijateljstava. I naravno, ljudima je bilo veoma teško. Život je bio drugačiji za ljude na Krimu, u Sevastopolju - to je očigledno. Ali tragedija koja se dogodila u Donbasu, uključujući i Lugansku Narodnu Republiku, primorala je Rusiju da pokrene ovu vojnu operaciju, koje su sada svi dobro svesni. Prije svega, rekao sam to na samom početku, sa ciljem da ova operacija pomogne našim ljudima koji žive u Donbasu", poručio je on.

Govoreći o nastavku i kraju rata u Ukrajini Putin je rekao da će Rusija biti dosljedna obećanjima koja je dala.

"Rusija će djelovati dosljedno, postići ćemo normalizaciju života u Donbasu. Zahvaljujući Rusiji, u Donbasu će zavladati mir. Tako će i biti", rekao je Vladimir Putin obraćajući se učesnicima na sednici saveta platforme "Rusija - zemlja mogućnosti"

(MONDO)