NASA formira tim za proučavanje neidentifikovanih vazdušnih fenomena

Izvor: Shutterstock

Američka svemirska agencija NASA saopštila je u četvrtak da će formirati tim za proučavanje neidentifikovanih vazdušnih fenomena (UAP).

Novi nezavisni tim počeće već početkom jeseni da proučava pojave i objekte koji se ne mogu identifikovati kao avioni ili poznati prirodni fenomeni.

"Studija će se fokusirati na identifikaciju dostupnih podataka, kako najbolje prikupiti buduće podatke i kako NASA može koristiti te podatke da unaprijedi naučno razumijevanje UAP-a", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su neidentifikovane pojave u atmosferi od interesa za nacionalnu sigurnost i vazdušnu sigurnost.

"NASA vjeruje da su alati za naučna otkrića moćni i da se primjenjuju i ovdje", rekao je Tomas Curbuhen, pomoćnik rukovodioca za nauku u sjedištu NASA-e u Vašingtonu.

"Imamo pristup širokom spektru posmatranja Zemlje iz svemira, a to je žila kucavica naučnog istraživanja. Imamo alate i tim koji nam može pomoći da poboljšamo naše razumijevanje nepoznatog. To je sama definicija onoga što je nauka. To je ono što mi radimo", dodao je on.

Iz NASA-e su naveli da nemaju dokaze da su UAP-ovi vanzemaljskog porijekla.

Istraživački tim će predvoditi astrofizičar Dejvid Spergel, predsjednik Fondacije Simons iz Njujorka i nekadašnji predsjedavajući Odsjeka za astrofiziku na Univerzitetu Prinstaun.

(MONDO/Anadolija)