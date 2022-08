Inflacija u Škotskoj obara rekorde: Pojedinci na iskušenju - ili smrzavanje ili gladovanje

Neke porodice u Škotskoj moraće ove zime da biraju između smrzavanja i gladovanja, dok se očekuje da će inflacija premašiti 13 odsto, piše "Dejli mejl".

Izvor: Shutterstock

Banka Engleske najavila je danas da bi indeks potrošačkih cijena mogao da dostigne 13,3 odsto u oktobru - najviše za više od 42 godine - ako energetski regulator podigne gornju granicu cijena računa za energiju na 3.450 funti.

U međuvremenu, Banka je takođe podigla kamatne stope sa 1,25 na 1,75 odsto, što je najviša stopa od januara 2009. godine.

Derek Mičel, direktor humanitarne organizacije "Sitizens advajs Skotland", pozvao je na radikalne mjere Vlade.

On je rekao da rastuća inflacija znači više cijene u prodavnicama i povećane račune za ljude koji se već teško bore sa krizom troškova života.

"Očekuje se da će inflacija ostati visoka tokom većeg dijela 2023. godine, a izgledi za recesiju koji se naziru znače da ova kriza neće samo nestati i da će u godinama koje dolaze ostati dugovi, siromaštvo i nemaština", naveo je Mičel.

On je istakao da je to realnost i da se ne treba pretvarati da to ne postoji. "LJudi će vjerovatno umirati ove zime zbog krize ako Vlada i zakonodavci ne preduzmu hitne mjere", rekao je Mičel.

Takođe, mala preduzeća su u opasnosti da budu "izgurana" zbog rasta kamatnih stopa.

Osim rasta kamatne stope i projekcije inflacije, Banka Engleske je takođe upozorila da se Velika Britanija sprema na najdužu recesiju od finansijskog kraha 2008. godine.

Očekuje se da će bruto domaći proizvod padati u svakom kvartalu 2023. godine.

SRNA