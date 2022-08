Pojavile se informacije o životu prineceze Dajane koje bacaju novo svjetlo

Prema memoarima Dajaninog tjelohranitelja, ona je planirala da potpuno promijeni svoj život iz korijena.

Princeza Dajana je planirala da se preseli u Sjedinjene Države bez svojih sinova samo nekoliko nedjelja prije smrti, tvrdi jedan od njenih bivših telohranitelja.

U svojim memoarima, "Štiteći Dajanu: Priča njenih telohranitelja" Li Sansum pripovjeda kako je princeza spremala da kaže paparacima o svojim planovima da se preseli u Ameriku i tako pokuša da zaštiti Vilijama i Harija od medija dok su bili na odmoru sa njenim dečkom Dodijem Al -Fajedom, u Sen Tropeu u julu 1997.

Porodica je boravila na luksuznoj jahti biznismena Mohameda Al-Fajeda dok su paparaci svakodnevno šunjali čamcem, kaže Sansum, koji je čuvao članove kraljevske porodice tokom njihovog putovanja. Štampa je bila propast njenog života svuda, ne samo u Sent Tropeu“, piše Sansum. „A ona mi je rekla: „Ne mogu ništa da uradim u Velikoj Britaniji. Tamošnje novine me napadaju bez obzira šta radim.”

"Onda mi je rekla: 'Želim da odem u SAD i da živim tamo da bih mogla da pobjegnem od svega. Barem u Americi, vole me i ostaviće me na miru'".

U tom trenutku, Sansum je rekao da se seća da je pitao Dajanu da li će joj se sinovi pridružiti, na šta je ona objasnila da joj nikada neće biti dozvoljeno da ih oduzme od kraljevskih dužnosti. Ako se preseli, Dajana je navodno rekla: "Vjerovatno ću moći da ih vidim samo tokom školskog raspusta.“

"Moglo bi se reći da je Dajana bila divna majka, tako voljena i pažljiva prema svoja dva dječaka, ali izgledalo je kao da će možda morati da ih obojicu ostavi u Velikoj Britaniji da bi pobegla od štampe, koja je progonila nemilosrdno svaki dan svog života. To je takođe trebalo da ih oslobodi sve pažnje koju su dobili kada je ona bila sa njima", piše Sansum.

Konačno, nakon nekoliko dana odmora, piše Sansum, Dajana je objavila da odlazi da kaže novinarima da zauvijek napušta UK.

"Bila sam uznemirena jer ako bismo mislili da je veliki broj medija napolju, samo za njen praznik, vjerovatno bi se povećao deset puta ako bi im ispričala tako veliku priču“, priča Sansum.

„Mesto bi bilo prepuno fotografa koji očajno žele da slikaju princezu koja će sve to ostaviti za sobom i pobjeći u Ameriku.“

Sansum je rekla da je princeza zaista otišla da razgovara sa novinarima tog dana - ali nije na kraju rekla ništa o potencijalnom preseljenju u SAD. Uprkos pritužbama na štampu, Dajana je bila poznata po tome što je sarađivala sa omiljenim novinarima i fotografima, i često bi im davala dojavu gdje se nalazi ako je želela da bude fotografisana.

U Sansumovoj knjizi, bivši vojni izvođač uzvraća tvrdnjama da je Dajana bila mentalno nestabilna u nedjeljama koje su prethodile njenoj smrti u avgustu 1997. u saobraćajnoj nesreći u Parizu u kojoj je takođe ubijen Dodi.

Pogledajte galeriju njenih fotografija:

"Mogu vam reći da sam tada proveo 10 dana blizu nje, a ona je bila jedna od najuravnoteženijih ljudi koje sam ikada sreo.Trebalo bi da znam. Obučen sam da uočim ako je neko neuravnotežen, to je dio mog posla. Tražite znakove koje ljudi daju kada su pod stresom jer to znači da će možda nešto preduzeti. Dajana nije bila pretjerano ljuta ili izmakla kontroli. Bila je normalna i veoma promišljena", piše on.

Sansum takođe odbacuje tvrdnje da je njena veza sa Dodijem Al-Fajedom bila samo letnja šema da bi njenog bivšeg dečka, dr Hasnata Kana, učinila ljubomornim.

"Bili su zaista prijateljski raspoloženi i ljubazni jedno prema drugom. Svi momci iz tima za obezbjeđenje su mislili da će to trajti i da će se razviti u ozbiljnu vezu. Ne biste vidjeli ljubljenje u javnosti, pa su neki ljudi to pogrešno shvatili kao da nije romantična veza, ali njeni momci su često bili tu, a paparaci su uvijek bili tu, tako da ih je to prirodno nateralo da budu oprezniji i da manje pokazuju naklonost jedni prema drugima", rekao je nekadašnji telohranitelj.

Sansum je dalje pisao da samo slučajno nije dobio zadatak da brine o Dajani i Dodiju dok su boravili u Parizu krajem avgusta 1997. Umesto toga, piše on, njegov dobar prijatelj Trevor Ris-Džons je dobio zadatak da obavi posao i teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli vozač Henri Pol, Dodi i Dajana.

Pol je jurio dok je vozio ispod tunela Pont de l'Alma u pokušaju da pobjegne od fotografa koji su pratili njihovo vozilo. Sansum je u svojoj knjizi opisao princezu kao "jednu od najlepših ljudi koje ste mogli da upoznate, bila je ljupka, u stvari, samo normalna osoba koja je jasno voljela svoje momke“, napisao je on.

