PUTINA DOČEKAO LUKAŠENKO! Srdačno se pozdravili, ruski predsjednik dobio neočekivan poklon (VIDEO)

Putin nije bio u Minsku nekoliko godina, a kako se navodi na sajtu ministarstva korona je dovela do toga.

Izvor: Telegram/screenshot/RT

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Minsk gdje će razgovorati sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Jedna od tema sastanka biće bezbjednosna situacija u regionu i zajedničke mjere za odgovor na moguće prijetnje. Putina je na aerodromu lično dočekao Lukašenko.

Kako je ranije saopštila pres služba bjeloruskog predsjednika, u Palati nezavisnosti prvo će biti održan sastanak u širem sastavu, na kome će učestvovati članovi vlade obje države, a kasnije će dva predsjednika razgovarati u četiri oka. Šefovi država namjeravaju da počnu razgovor od teme belorusko-ruske integracije.

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ranije je izjavio da Putin nije bio u Minsku nekoliko godina, ali da to nije dovelo do pauze u odnosima. On je objasnio da Putin nije bio u Belorusiji tokom dve godine pandemije, ali da su on i bjeloruski predsjednik u stalnom kontaktu.

Planirano je da predsjednici detaljno razgovaraju o realizaciji ranije usvojenih saveznih programa, pitanjima trgovinsko-ekonomske saradnje, zajedničkim korporativnim projektima sa naglaskom na zamjenu uvoza, saradnji u energetskom sektoru, bezbjednosnim pitanjima i situaciji u regionu i svijetu.

(MONDO)