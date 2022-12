ZELENSKI PRVI PUT NAPUSTIO UKRAJINU! Sastao se sa Bajdenom - imao je samo jedan cilj

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je otputovao u Sjedinjene Američke Države, poslije 300 dana rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije napustio ukrajinsko tlo otkako je Rusija napala njegovu zemlju prije skoro 10 mjeseci. Iako je od tada održao brojne govore stranim liderima i parlamentima, svi su bili putem video konferencije. Na njima je Zelenski obično sjedio u mračnoj sobi bez prozora, obučen u svoju prepoznatljivu maslinastozelenu vojnu uniformu. Sada je u istoj maslinasto zelenoj odjeći prvi put napustio Ukrajinu i odletio na drugi kontinent, u Vašington.

Rusija je prije rata pokušavala da ubijedi Ukrajince da SAD koriste njihovu zemlju kao geopolitičkog pijuna i da će ih Amerikanci napustiti, kao što su napustili svoje avganistanske saveznike. Deset mjeseci i približno 65 milijardi dolara američke pomoći kasnije, američki predsjednik Džo Bajden i Zelenski sjedili su u Ovalnom kabinetu sa namjerom da dokažu da su ruske insinuacije bile i da će ostati lažne.

Unutrašnji izazovi SAD

"Ova godina donijela je mnogo nepotrebnih patnji i gubitaka ukrajinskom narodu", rekao je Bajden na zajedničkoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući. "Ali želim da znate, predsjedniče Zelenski, američki narod je uz vas na svakom koraku. I mi ćemo ostati uz vas."

Kako piše Bi-Bi-Si, to su bile moćne riječi, ali iza njih stoji mnogo složenija realnost. SAD čeka duga i teška zima sa visokim cijenama energenata i pratećim ekonomskim izazovima. Iako je podrška američke javnosti Ukrajini i dalje visoka, ona je znatno oslabila od početka rata. Trećina Amerikanaca u nedavnoj anketi rekla je da ne podržava nastavak pomoći SAD Ukrajini, dok je polovina rekla da želi da Ukrajina pregovara o miru "što je prije moguće".

"Napad na slobodu i demokratiju"

Tokom zajedničke konferencije za štampu, Bajden i Zelenski pokušali su da ocrtaju šire implikacije američke pomoći Ukrajini. Bajden je opisao ruski napad kao napad na "slobodu i demokratiju i fundamentalne principe suvereniteta i teritorijalnog integriteta", napad koji zahtijeva snažan američki odgovor.

Zelenski je američku pomoć Ukrajini nazvao "investicijom" koja će ojačati globalnu bezbjednost. Bio je to zanimljiv izbor riječi, i on je to ponovio u svom obraćanju Kongresu. On implicira da američka pomoć nije bila "milost", već novac potrošen sa svrhom i potencijalom za buduće povratke.

Posjeta za skeptike

Budućnost američkih "investicija" u Ukrajini, međutim, nije samo u Bajdenovim rukama. Pravi zadatak za Zelenskog bio je u obraćanju Kongresu, da ubijedi zakonodavce koji drže konce američke vojne i ekonomske pomoći. Ove godine, Kongres je odobrio oko 67 milijardi dolara ekonomske, vojne i ekonomske pomoći Ukrajini. Paket potrošnje za 2023., koji Kongres treba da usvoji ove nedjelje, uključuje dodatnih 45 milijardi dolara pomoći zemlji. Ali obezbjeđivanje dalje pomoći u novoj godini mogao bi biti izazov.

U maju je 57 republikanaca u Predstavničkom domu sa 435 mesta i 11 u Senatu od 100 mjesta glasalo protiv samostalnog paketa pomoći, a ankete pokazuju da je podrška republikanaca za nastavak pomoći Ukrajini od tada oslabila.

Podrška republikanaca opada

U novembarskoj anketi, nešto više od polovine republikanskih glasača podržalo je pomoć Ukrajini, što je pad sa 80 odsto u martu. Neki republikanci u kampanji prošlog mjeseca otvoreno su se pitali zašto SAD troše toliko novca na daleku zemlju umjesto da finansiraju bezbjednost granica i borbu protiv kriminala kod kuće. Izbori za Kongres prošlog mjeseca donijeli su 86 novih članova Predstavničkog doma i sedam novih senatora. Govor Zelenskog se stoga može posmatrati kao uvod novih zakonodavaca u njegova pitanja i zahtjev za njihovu podršku.

"Imamo artiljeriju. Da li je to dovoljno? Ne baš", odgovorio je Zelenski na žamor publike u Kongresu. "Da bi se ruska vojska potpuno povukla, potrebno je više oružja i granata."

Ostaje na dnevnom redu

Budući predsjedavajući Predstavničkog doma Kevin Makarti već je izrazio zabrinutost zbog bilo kakvih daljih "blanko čekova" za Ukrajinu. I među republikancima u Predstavničkom domu vladala je nevjerica kada je lider manjine u Senatu Mič Mekonel rekao da je pomoć Ukrajini "prioritet broj jedan" republikanaca.

Zelenskom nije potrebna dodatna pomoć da ostane na vrhu republikanske liste obaveza u novoj godini, ali njegov put u Vašington bio je važan napor da osigura da to u potpunosti ne padne sa dnevnog reda.

