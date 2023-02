Bajden prvi put nakon obaranja špijunskog balona: Takmičićemo se sa Kinom, ne tražimo sukob

Predsjednik SAD Džozef Bajden ispričao je kako vidi trenutne međunarodne odnose sa Kinom.

U velikom intervjuu koji je američki predsjednik Džozef Bajden dao za televiziju PBS prokomentarisao je međunarodne odnose sa Kinom nakon obaranja kineskog špijunskog balona na američkom nebu.

"Rekao sam vojsci da želim da ga oborim kada to bude bezbjedno. Rekli su da nije bezbjedno obarati ga iznad kopna. U međuvremenu su rekli da mogu mnogo da nauče gledajući kako leti širom zemlje. Čim su imali priliku da ga obore iznad vode, to su uradili i izvukli su velike dijelove da bi utvrdili da li možemo nešto da naučimo iz onoga što su prikupili i kakvu opremu su imali. Znate, bilo je nekoliko ovih balona tokom prošle administracije, a nisu ni znali da su tamo. Nisu čak ništa uradili po pitanju njih. Dakle, vidite, ja samo mislim da je ideja da je to bilo nepoštovanje dužnosti, mislim, bizarna ideja. Kina tačno zna kakva je situacija bila prošli put", rekao je Bajden.

"Takmičimo se sa Kinom"

Pričali smo sa predstavnicima Kine poslije incidenta, nisam razgovarao sa predsjednikom Si Đinpingom povodom ovoga. Ali, gledajte, mislim, ideja da se obori balon koji prikuplja informacije iznad Amerike i koji pogoršava odnose? Vidite, jasno sam stavio do znanja Si Đinpingu da ćemo se u potpunosti takmičiti sa Kinom, ali ne tražimo sukob. I tako je bilo do sada. Možete da se sjetite bilo koga drugog, da li možete da se sjetite nekog drugog svjetskog lidera koji bi mijenjao mjesta sa Si Đinpingom? Nije šala. Mislite li na nekoga ko bi? Ne mogu da se sjetim jednog. Ovaj čovjek ima ogromne probleme. Ogromne. On takođe ima veliki potencijal. Ali do sada, on ima ekonomiju koja ne funkcioniše baš dobro. On je u situaciji u kojoj jeste — na primjer, znate, svi su pretpostavljali da će Kina uložiti sve sa Rusijom i Ukrajinom.

"U stvari, zvao sam ga ljetos da kažem: Ovo nije prijetnja, ovo je primjedba. Pogledajte šta se desilo Rusiji. 600 američkih korporacija je napustilo Rusiju - od Mekdonaldsa do Eksona (Mobil)", nastavio je Bajden.

Prema riječima američkog lidera, on je kineskom predsjedniku rekao sljedeće: "Uvijek ste mi govorili da su vam potrebni dobri odnosi sa Sjedinjenim Državama i Evropom kako bi oni investirali u Kinu. Pa ko će ulagati u Kinu ako vi budete učestvovali u tome?"

"Ponosan na pomoć Ukrajini"

Na pitanje o pomoći Ukrajini koja se šalje nauštrb američkih građana Bajden je rekao da nisu mogli da stoje po strani i gledaju sukob.

"Ideja da bi ruska vojska, sa preko sto hiljada snaga, izvršila invaziju i pokušala da pljačka Ukrajinu, a mi stojimo po strani i ne radimo ništa. Hajde? I ono što sam uradio, i mislim da sam veoma ponosan na to, uspio sam da potpuno ujedinim NATO. Bio je uvjeren da će NATO propasti. NATO ne bi bio angažovan. Uspio sam da natjeram naše azijske saveznike da se pridruže Evropljanima u pogledu borbe protiv Rusije, bilo da to nije slučaj. Dakle, mislim da jesmo, imamo bolji odnos i čvršću kontrolu nad našom sudbinom sada nego što smo ikada imali. I, znate, Nemačka nam povećava budžet za preko 2%. Imate Japan koji radi istu stvar. Mislim, jednostavno ne — mislim, ako ovi momci ne žele da pomognu Ukrajini, razumijem. Oni to ne žele da urade. Ali šta će oni da rade kada se Ukrajina kotrlja, kada se Rusija kotrlja preko Ukrajine ili u Belorusiju ili bilo gdje drugdje?", naglasio je on.

