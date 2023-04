Bomba bila u bisti koju mu je poklonila: Ruskinja osumnjičena da je ubila vojnog blogera

Za njegovo ubistvo osumnjičena je Darja Trepova (26).

Ruski vojni bloger Vladlen Tatarski, koji je izvještavao sa ukrajinskog ratišta, poginuo je u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu, javljaju ruski mediji. Za njegovo ubistvo osumnjičena je Darja Trepova (26), prenosi "Fontanka". Istražitelji vjeruju da je u kafić donijela kutiju sa bistom Vladlenu u kojoj je bila bomba.

Prošle godine bila je u pritvor 10 dana zbog učešća na pacifičkom protestu 24. februara. "Fontanka" je takođe objavila i fotografije koje je dostavio jedan od učesnika skupa na kojima se vidi mlada žena za koju se vjeruje da je dala statuu Tatarskom. Na aplikaciji Telegram pojavio se snimak na kojem se vidi kako mu osoba predaje statuu u kafiću, ali još nije potvrđeno da li je u njoj zaista bio eksploziv.

"Ona mu je dala statuu, zahvalio se. Sjela je oko tri metra dalje, poslije 5 minuta sve se dogodilo. Poginuli su oni koji su sjedili u prvim redovima", rekao je svjedok za "Fontanu". U eksploziji je povrijeđeno 16 osoba. Novinar koji je bio na događaju sa Vladlenom Tatarskim, Marat Arnis, rekao je da je obezbjeđenje primijetilo kutiju u kojoj se nalazila statua i zabranio djevojci da je unese.

‼️На кадрах — девушка, которая в 17:25 принесла коробку со статуэткой со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому

Судя по всему, это и есть Дарья Трепова. Вход она нашла не сразу. Примерно через час прогремел взрыв.pic.twitter.com/8zdw1akNWS — Светалина (@yORNjKzE9aarGLY)April 2, 2023

"Djevojka koja je donijela statuu sjedila je malo dalje od mene, a na početku nam je rekla da je nisu pustili na ulaz jer su mislili da je bomba u paketu. Upravo je to rekla. Ali je od Vladlena tražila dozvolu: 'Dozvolite, ja ću ga ipak unijeti'. A Vladlen joj je rekao: 'Uđi, ali ćemo i to provjeriti'. To su bile njegove riječi, to je sigurno", rekao je novinar.

Svjedoci su ispričali da je djevojka Tatarskom rekla da ima poklon za njega, zlatnu bistu. Nakon što mu je predala bistu i razmijenila nekoliko rečenica sa njim, djevojka je krenula ka svom mjestu.

Here's the moment of the explosion:pic.twitter.com/S9BLEE9P0k — Michael Weiss (@michaeldweiss)April 2, 2023

