Nevrijeme i dalje razara Grčku: Voda ispunila dolinu, skoro PREKRILA viseći most (VIDEO)

Nevrijeme "Danijel" koje je pogodilo Grčku i dalje traje, a dramatični snimci kruže društvenim mrežama.

Izvor: facebook/printscreen/Δήμος Τεμπών

Noćna mora sa poplavama nakon nevremena Danijel koje je pogodilo Grčku i dalje traje, a koliko je situacija dramatična pokazuje i snimak snimljen u dolini Tempe.

Kako se vidi na snimku koji je objavila opština Tempo, voda koja je ispunilu dolinu skoro je stigla da prekrije viseći most. To praktično znači da je u tom trenutku voda dostigla visinu i do 18 metara gdje se nalazi viseći most Tempe.

Gradonačelnik Tempa je rekao da pješački most i dalje odolijeva vodi, i izrazio je nadu da će tako i ostati, prenosi Protothema. Broj žrtava oluje Danijel u Tesaliji porastao je na 14. Još tri osobe i dalje se vode kao nestale u najvećoj oluji koja je pogodila Grčku za skoro sto godina.

Tokom višednevne oluje srušene su kuće i mostovi, bujice su odnijele puteve i mostove, a oboreni su i dalekovodi. Nastradalo je mnogo životinja, a usjevi u plodnoj Tesalijskoj ravnici su uništeni. Do sada je evakuisano više od 4.250 ljudi, saopštile su vlasti.

(MONDO)