Putin o pritiscima Zapada: Nadam da će razumjeti - Srbe ne možete potčiniti i slomiti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Srbi nisu narod koji bi zapadne zemlje mogle da slome i potčine.

Izvor: kremlin.ru

"Što se tiče toga da li su Rusija i Srbija meta nekih krugova na Zapadu, to su činjenice, tu nisu potrebni naročiti dokazi. Zašto je Srbija takva meta, pošteno ću vam reći, ja ne razumijem", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba "Valdaj", koji se održava u Sočiju.

On je naveo da je Rusija početkom devedesetih godina bila spremna na sve kako bi poslije raspada Sovjetskog Saveza izgradila svoje odnose sa zapadnim zemljama, pretpostavljajući da su se vremena kardinalno promijenila.

"Šta smo dobili? Podršku separatizmu i terorizmu na Kavkazu, pritom direktnu i političku, i informacionu i finansijsku, čak i vojnu", rekao je Putin.

On je podsetio da je u to vrijeme bio direktor Federalne službe bezbjednosti i da je sa čuđenjem posmatrao sve što se dešava.

"Zašto? Valjda smo sada svi zajedno. Zašto to da se radi? Ali oni su to radili bez ustezanja. Odgovora nema, pošteno govoreći, ni do danas. Pretpostavljam da je to nekakvo odsustvo obrazovanja, šta li, nerazumijevanja tendencija, nerazumijevanja toga kako je organizovan svijet, kako je organizovana Rusija, do čega to može dovesti, želeći da je silom slome", rekao je Putin.

On je naveo da su sankcije, takođe, sila, samo u drugoj formi, bez želje da se traži kompromis.

Prema njegovim riječima, povici da "vi morate, dužni ste, upozoravamo vas" je, takođe, sila i pokušaj da se koristi element sile.

"Sve se na to svodi. I prema Jugoslaviji i Srbiji. Zašto? Srbija je, čini se, takođe na sve bila spremna, o svemu željela da se dogovori. Ne, treba slomiti. Mnogo puta sam to čuo `treba slomiti, to je slaba karika`. Eto takva je filozofija", rekao je Putin.

Međutim, istakao je Putin, Srbi nisu takav narod, istorija nije takva, kultura nije takva.

"Znate, reći ću jednu tešku stvar - možete uništiti, ali Srbe ne možete slomiti i potčiniti. To, takođe, ne razumiju. Nadam se da će prije ili kasnije razumjeti i tu komponentu u evropskoj politici i uopšte u svijetu, da će razumjeti da je ipak konstruktivnije dogovarati se, a ne da se rešava tako da se neko slomi", zaključio je Putin.

(SRNA/MONDO)