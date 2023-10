Netanjahu upozorio Hamas: "NAPAD TEK POČINJE"

Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu obratio se iz Tel Aviva nakon napada na Hamas.

Izvor: Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u obraćanju iz Tel Aviva nakon napada na Hamas, rekao je da poziva opozicione lidere da odmah formiraju vladu nacionalnog jedinstva.

On kaže da je nekoliko palestinskih naoružanih napadača i dalje u zemlji i da napad na Hamas u Gazi "tek počinje".

"Jedina stvar koja je najvažnija je da ostanete mirni. Znam da svi želimo rezultate upravo ovdje, sada, ali biće potrebno neko vrijeme. Obećavam vam da će na kraju rata naši neprijatelji znati da je napad na Izrael bila užasna greška", kaže on.

Netanjahu takođe optužuje napadače Hamasa za ubijanje djece sa lisicama na rukama.

"Svako mjesto gdje Hamas djeluje biće pretvoreno u ruševine. To se već dešava i dešavaće se i dalje“, dodao je on. On je dodao da SAD podržavaju Izrael na "svaki način“ i da "neprijatelji Izraela razumiju šta to znači“. "Svi naši neprijatelji će znati da je bila strašna greška napasti Izrael. Ono što ćemo uraditi u narednih nekoliko dana odjekivaće generacijama", dodao je on.

