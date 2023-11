IZRAELCI BULDOŽERIMA SRUŠILI ARAFATOV SPOMENIK! Haos na Zapadnoj obali (VIDEO)

Za sada nije poznato koji je razlog rušenja spomenika.

Izvor: Twitter/Screenshot

Vojnici izraelskih odbrambenih snaga porušili su spomenik podignut nekadašnjem lideru Palestine, Jaseru Arafatu, koji se nalazi na ulazu u izbjeglički kamp Tulkarem na Zapadnoj obali. Društvenim mrežama kruži snimak momenta rušenja spomenika. Za sada nije poznato koji je razlog rušenja spomenika, prenosi The Times of Israel.

צה״ל הרס הבוקר שער ואנדרטה לזכר ערפאת בכניסה למחנה פליטים בטולכרםpic.twitter.com/oTodqi8F99 — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor)November 14, 2023

Jaser Arafat, bio je palestinski politički vođa, predsjedavajući Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) od 1969. do 2004. i predsjednik Palestinske narodne samouprave od 1994. do 2004. godine. Bio je jedan od osnivača političke stranke Fatah, na čijem čelu je bio od 1959. do 2004. godine Zajedno sa izraelskim premijerima Jicakom Rabinom i Šimonom Peresom dodijeljena mu je Nobelova nagrada za mir 1994. godine, zbog vođenja mirovnih pregovora između Izraela i PLO, koji su kulminirali Sporazumima iz Osla, potpisanim 1993. godine u Vašingtonu.

(MONDO)