Upozorenje islandskih meteorologa: Erupcija vulkana je početak onoga što tek slijedi

Zapadni dio Grindavika potonuo je za više od jednog metra od prošlog petka i nastavlja da tone brzinom od oko 4 cm dnevno.

Izvor: Profimedia

Jugozapadno poluostrvo Islanda moglo bi biti u decenijama koje slijede centar vulkanske nestabilnosti, upozorila je islandska meteorološka kancelarija (IMO). "Poslije 800 godina pauze, erupcije na poluostrvu Rejkjanes su postale učestale 2021. godine, što bi moglo da predstavlja početak novog ciklusa erupcije", rekao je Metju Roberts iz IMO-a. "Očekujemo vulkanske erupcije duž cijelog poluostrva, ne samo na istom mjestu. Ova nestabilnost mogla bi da traje decenijama", dodao je on. Roberts i njegove kolege su prošlog petka bili iznenađeni saznanjem o snažnom protoku magme kroz zemlju. Magma se probijala ispod Grindavika poput podzemnog teretnog voza, rekao je Roberts.

Vlasti su odmah izdale naredbu za evakuaciju, a ubrzo je došlo do niza zemljotresa, koji je za sobom ostavio infrastukturna oštećenja, poput rupa na putevima ili oštećenja kuća. "Grad će nastaviti da tone, šteta će biti još veća", rekao je Roberts, a prenosi Bi-Bi-Si.

Priroda uvijek pobjeđuje ako erupcija traje dovoljno dugo

Zapadni dio Grindavikapotonuo je za više od jednog metra od prošlog petka i nastavlja da tone brzinom od oko 4 cm dnevno. Ako dođe do erupcije, može doći do značajne štete na lokalnoj infrastrukturi i oslobađanja toksičnih isparenja. Islanđani su navikli na vulkanske aktivnosti jer žive iznad Srednjeatlantskog grebena. Evroazijska i severnoamerička ploča se udaljavaju jedna od druge, svake godine nekoliko centimetara. Međutim, do takve situacije, odnosno evakuacije cijelog grada, nije došlo u posljednjih 50 godina.

Stručnjaci procenjuju da se magma na području poluostrva Rejkjanes nalazi na oko 800 metara ispod površine. Stanovnici će možda morati da čekaju nedeljama prije nego što se vrate kućama. "Ne očekujemo eksplozivnu erupciju, iako to nije nužno dobra stvar. Erupcija niskog intenziteta mogla bi da znači izlivanje lave iz niza pukotina nedeljama i nedeljama. Island se bori protiv dolaska lave na različite načine, ali priroda uvijek pobjeđuje ako erupcija traje dovoljno dugo", navodi Roberts.