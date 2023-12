"Za Evropljane veoma važno ko će biti novi predsjednik Amerike"

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj rekao je da je za Evropljane "veoma važno" ko će biti sljedeći predsjednik SAD, jer ta pozicija postaje sve važnija širom svijeta.

"Osoba koja kontroliše postaje sve važnija. Ko će biti sljedeći predsjednik SAD je veoma važno pitanje za nas Evropljane", rekao je Borelj.

Borelj je dodao da bi predstojeći predsjednički izbori u SAD mogli da "pruže Rusiji povoljniji scenario".

On je izrazio uvjerenje da će sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku uticati i na izbore 2024. u evropskim zemljama i institucijama.

"Ovi sukobi imaju direktne posljedice po nas i utiču na bezbjednosnu situaciju. Dakle, oni će, naravno, uticati i na izbore. Ono što me plaši jeste strah naših birača. Plaši me da bi glasali, vođeni tim strahom. Jer strah od nepoznatog i strah od nestabilnosti tjera ljude da biraju one koji im nude sigurnost", rekao je Borelj.

Prema njegovim riječima, uspjeh desničarskih pokreta na nedavnim izborima u nizu evropskih zemalja, takođe, se može objasniti time što su "igrali na strahove i bojazani svojih birača".

(Srna)