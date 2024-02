Taker Karlson se oglasio povodom smrti Navaljnog: Samo idioti vjeruju da su ruske vlasti umiješane

Poznati američki novinar, Taker Karlson, je istakao da su ljudi koji veruju da su ruske vlasti odgovorne i umiješane u smrt Navaljnog idioti.

Američki novinar Taker Karlson nazvao je "idiotima" ljude koji smatraju da bi Rusija mogla biti odgovorna za smrt opozicionog političara Alekseja Navaljnog.

"Ljudi koji vjeruju da su ruske vlasti odgovorne umiješane u smrt Navaljnog su idioti. Ne znaju ništa, a to su isti ljudi koji su nam govorili da će Ukrajina pobijediti. Rusija ima 100 miliona ljudi više i daleko veći industrijski kapacitet. To je ludost. Nijedna osoba izvan Amerike to nije pomislila ni za sekund", naglasio je Karlson.

On je istakao da nema pojma da li je Navaljni ubijen ili ne i da nije imao nikakvog interesovanja za tu osobu. Američki novinar je napomenuo da smrt Navaljnog tokom Minhenske konferencije o bezbjednosti i diskusije oko finansiranja Ukrajini, nikako ne idu u prilog Rusiji.

Navaljni je umro u zatvoru u petak, 16. februara. U toku je istraga o uzroku smrti. Najvišerangirani zapadni zvaničnici, uključujući potpredsjednika SAD Kamalu Haris i američkog državnog sekretara Entoni Blinkena odmah su reagovali i optužili su Rusiju da je odgovorna za smrt Navaljnog.

