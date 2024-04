"SPREMAN SAM DA SE SUOČIM SA TRAMPOM": Zelenski pozvao bivšeg američkog predsednika u Ukrajinu

Bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp, izrazio je interesovanje za posjetu ratom razorenoj Ukrajini , rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

Izvor: Profimedia/AFP/Mandel Ngan

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je ruski uticaj "probio američki politički sistem" i odbacio ideju, koju, kako je naveo, podržavaju saveznici Donalda Trampa, da bi Ukrajina mogla brzo da okonča rat tako što bi se odrekla velikog dijela svoje teritorije, prenosi Politico.

Zelenski je dodao da je pozvao Trampa, preko posrednika, da doputuje u Ukrajinu, kao i da je bivši predsjednik SAD izrazio interesovanje, ali da još nije rekao da će doći. On je istakao da je spreman da čuje Trampove prijedloge o ratu, ali je istakao i da je veoma skeptičan.

"Rekli smo da bismo voljeli da Donald Tramp dođe u Ukrajinu, sve vidi svojim očima i izvuče svoje zaključke. U svakom slučaju, spreman sam da se sastanem sa njim i razgovaramo o tom pitanju", dodao je on. "Ukoliko je plan da samo damo naše teritorije, a takva je ideja, to je onda vrlo primitivna ideja", rekao je Zelenski u intervjuu za izdanja medijske kuće Aksel Špringer, prenosi Politico.

On je dodao da su mu potrebni jaki argumenti od strane bivšeg američkog predsjednika. "Ne treba mi fantastična ideja, treba mi realna ideja, jer su ljudski životi na kocki. Svaki dogovor kojim bi se samo odrekli teritorije u korist ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da se zauzvrat okončaju neprijateljstva, otvorilo bi put novim ruskim osvajačkim ratovima. Ako bi se pregovorima došlo do mira, ruski despot ne bi imao prostora da ispuni svoje planove", rekao je Zelenski. Bivši američki predsjednik je takođe insistirao da će, ako bude izabran za drugi mandat u Bijeloj kući, okončati sukob „u roku od 24 sata“.

Plan za kontraofanzivu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Ukrajina razvila plan za novu kontraofanzivu. "Da, imamo kontraofanzivni plan. Nemamo alternativu, ali ne mogu da dam datum", naglasio je Zelenski u intervjuu za Bild, napominjući da je za postizanje ovog cilja ukrajinskoj vojsci potrebno oružje, uključujući i oružje Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim riječima, Rusija ima više ljudi i oružja, ali, kako je naveo, ujedinjeni Zapad ima savremene sisteme naoružanja. Komentarišući pozive za zamrzavanje rata, Zelenski je rekao da bi ruski predsjednik Vladimir Putin ovu pauzu iskoristio da se pripremi za novi napad.

"Naravno, neki će se obradovati: Da, uspjeli smo da zamrznemo sukob, rakete ne lete, ali to je samo dok Rusija ne poveća proizvodnju i rezerve vojne opreme, raketa, dronova analizira sve greške koje su to priznale na početku", istakao je ukrajinski lider.

"Putin je želio da zauzme Harkov jer je to za njega veliki simbol. Harkov je jedan od glavnih gradova Ukrajine, tako da ima veliko simbolično značenje, ali Ukrajina je spremna da osujeti planove Rusije za osvajanje. Činimo sve da se to ne dogodi", poručio je Zelenski. On je priznao da su napadi Rusije na energetsku infrastrukturu uspješni. ''Ovo ima veliki uticaj na rat'', rekao je predsjednik i dodao da napadi na objekte za snabdevanje energijom nanose veliku patnju stanovništvu i gradovima.

(Mondo)