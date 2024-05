Zašto su čepovi pričvršćeni za flašu? Direktiva EU koja je razbjesnila Evropljane i te kako opravdana

Relativno novi privezani dizajn plastičnih čepova na bocama za piće izaziva nezadovoljstvo mnogih potrošača, ali šta se krije iza tog poteza?

Izvor: Shutterstock

Otvaranje flašice hladne vode ili soka po vrelom danu nekada umije da nas učini nestrpljivim, ali na to ćemo morati da se naviknemo jer se plastične boce u Evropi mijenjaju zbog novih pravila EU.

Sa ovakvim plastičnim čepovima koji su vezani za bocu već ste zasigurno imali iskustvo. Nekima je to zasmetalo, a nekima ne.

Ako kojim slučajem to niste primijetili, svakako hoćete ubuduće, jer će njihovo uvođenje biti široko rasprostranjeno u Evropi od jula mjeseca.

Evo zašto se to dešava i šta ljudi misle o novom dizajnu.

Kakav je novi dizajn poklopca za plastičnu flašu?

Novi dizajn je prilično jednostavan. Umjesto čepova za koje smo navikli da se potpuno odvoje po odvrtanju, postoje dodatne plastične trake koje povezuju poklopac sa bocom.

Coca-Cola je bila jedna od prvih koja je prihvatila promjenu pošto je dizajn proširila širom Evrope u posljednjih godinu dana.

„Ova mala promjena ima potencijal da ima veliki uticaj, obezbjeđujući da potrošači recikliraju naše boce i da nijedan poklopac ne ostane iza", rekla je menadžerka Coca-Cola Ireland Agnese Filipi uoči predstavljanja dizajna.

Potrošači nisu oduševljeni novim čepovima za boce

Coca-Cola i druge velike kompanije za piće nisu uvijek bile toliko otvorene za promjenu dizajna boca.

Kada je EU prvi put objavila pravila koja zahtjevaju promjenu 2018. godine, uzvratili su tvrdeći da će to dovesti do povećanja plastike i koštati proizvođače.

Sada kada je rasprostranjen širom kontinenta, neki potrošači su uznemireni novim dizajnom.

Na društvenim mrežama su se žalili da ih čep udara u lice dok piju i otežava točenje pića.

Zašto je poklopac pričvršćen za plastičnu bocu?

Obavezno je za sve države EU da do jula ukinu labave zatvarače za plastične flaše pića do tri litra. To je dio direktive EU objavljene 2018. godine koja ima za cilj smanjenje plastičnog otpada za jednokratnu upotrebu.

Labavi zatvarači su zabranjeni kao dio šireg plana za borbu protiv plastičnog otpada u Evropi.

U bloku kažu da su oni jedan od najzastupljenijih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na plažama.

U ovom trenutku velike količine se ne recikliraju i završavaju u okeanima. Istraživači procjenjuju da je proizvodnja i spaljivanje plastike upumpalo više od 850 miliona tona gasova staklene bašte u atmosferu 2019.

Novi plastični čepovi su samo jedna u nizu mera koje sprovodi EU.

Pakovanje za svježe voće i povrće, toaletne potrepštine za mini hotele i brzu hranu u restoranima uskoro će biti zabranjeno zakonom dogovorenim u martu.

Iako je to teška bitka sa velikim lobističkim naporima protiv takvih poteza i nedavnih negodovanja oko Evropskog zelenog dogovora.

Nadamo se da je manja vjerovatnoća da će ih ljudi baciti ako se stavi poklopac, jer će morati da bace cijelu bocu zajedno sa njim.

Države članice EU imaju slobodu da postave sopstvene zahtjeve za dizajn sve dok „čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni tokom predviđene faze upotrebe proizvoda".

Dakle, dizajn koji trenutno vidimo na pićima poput koka-kole nije jedini mogući, iako će biti najčešći s obzirom na njihovu dominaciju na tržištu. Druge velike kompanije za piće već su usvojile dizajn Coca-Cole.

Zašto Velika Britanija ima nove čepove za flaše nakon Bregzita?

To je imalo efekte u drugim zemljama. Kompanije masovno proizvode boce i čepove tako da je komplikovano napraviti različite stilove za različite zemlje.

Kao rezultat toga, velike kompanije za proizvodnju pića takođe uvode nove kapice u zemljama koje nisu članice EU, poput Velike Britanije, iako nisu u zakonskoj obavezi.

(EUpravo zato/Euronews.com)