"Neću ulaziti u operativne detalje": NATO razmatra stavljanje nuklearnog oružja u stanje pripravnosti

Stoltenberg je istakao da Alijansa razmatra razmeštanje više nuklearnog oružja kao odgovor na rastuću prijetnju Rusije i Kine.

Izvor: YouTube/Printscreen/ CRUX

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je za britanski Telegraf da članice NATO-a razgovaraju o razmještanju više nuklearnog oružja, suočeni sa rastućom prijetnjom Rusije i Kine, rekao je Stoltenberg. Prema njegovim riječima, Alijansa mora da pokaže svoj nuklearni arsenal kako bi uputila direktnu poruku svojim protivnicima.

Naveo je da je bilo konsultacija među članicama Alijanse o vađenju nuklearnog naoružanja iz skladišta i stavljanju u stanje pripravnosti, navodeći da je transparentnost u tom slučaju sredstvo odvraćanja. Stoltenberg je takođe istakao da bi transparentnost o nuklearnom naoružanju trebalo da bude ugaoni kamen nuklearne strategije NATO u pripremi Alijanse za, kako je rekao, opasniji svijet.

"Neću ulaziti u operativne detalje o tome koliko nuklearnih bojevih glava treba da bude operativno i koje treba da budu uskladištene, ali moramo da se konsultujemo o ovim pitanjima. To je upravo ono što radimo. Transparentnost pomaže da se prenese direktna poruka da smo mi, naravno, nuklearni savez. Cilj NATO-a je, naravno, svijet bez nuklearnog oružja, ali sve dok postoji nuklearno oružje, ostaćemo nuklearni savez, jer svijet u kojem Rusija, Kina i Sjeverna Koreja imaju nuklearno oružje, a NATO nema, je opasniji svijet", rekao je Stoltenberg.

Upozorio je da naročito Kina ulaže u moderno naoružanje, uključujući svoj nuklearni arsenal, koji će, prema njegovim riječima, porasti na 1.000 bojevih glava do 2030. godine.

"To znači da bi u ne tako dalekoj budućnosti NATO mogao da se suoči sa nečim sa čim se nikada ranije nije suočio, a to su dva potencijalna protivnika sa nuklearnim naoružanjem - Kina i Rusija. Naravno, to ima posljedice", rekao je Stoltenberg.

