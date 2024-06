PRVE DAME KOJE PLIJENE LJEPOTOM I ELEGANCIJOM: Jednu suprug postavio za potpredsjednicu, drugoj SAD i EU uvele sankcije

Prve dame kroz brak sa predsjednikom države preuzimaju javnu ulogu koja dolazi sa značajnim društvenim očekivanjima.

Izvor: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan/tamara.vucic.serbia/gabydebukele

Pojam prva dama potiče iz SAD. Iako uloga prve dame nikada nije kodifikovana ili zvanično definisana, ona zauzima istaknuto mjesto u političkom i društvenom životu nacije.

Prva dama u zvaničnim i svečanim prilikama u zemlji i inostranstvu, pomno je praćena radi nagovještaja muževljevog razmišljanja. Iako neplaćena i neizabrana, njena uloga joj omogućava da u izvjesnoj mjeri utiče na ponašanje i mišljenje, a popularne prve dame poslužile su i kao modeli mnogim Amerikankama kako bi trebalo da se oblače, govore i šišaju.

Neke prve dame su iskoristile svoj uticaj da utiču na zakone o važnim pitanjima. Iako je supruga predsjednika Sjedinjenih Država igrala javnu ulogu od osnivanja republike, titula prve dame je ušla u opštu upotrebu tek mnogo kasnije, pred kraj 19. vijeka. Do kraja 20. vijeka, ta titula je apsorbovana u druge jezike i često se, bez prevoda, koristila za ženu vođe nacije, čak i u zemljama u kojima je vođa supruga dobijala daleko manje pažnje i imala mnogo manji uticaj nego u Sjedinjene Države.

Kroz istoriju, od Eleonor Ruzvelt do Džil Bajden, ove žene su pokazale da njihova pozicija nije samo ceremonijalna, već da nosi sa sobom mogućnost za stvarne promene i uticaj na društvo.

Ko su prve dame?

Prve dame su žene koje, kroz brak sa predsjednikom države, preuzimaju javnu ulogu koja dolazi sa značajnim društvenim očekivanjima. Tradicionalno, njihova uloga je bila vezana za podršku suprugu i simbolične aktivnosti. Međutim, mnoge prve dame su proširile te granice i postale aktivni učesnici u političkim, društvenim i kulturnim pitanjima.

Uloga prvih dama

Uloga prvih dama značajno se proširila u posljednjim decenijama. One sada mogu da koriste svoju poziciju za promovisanje važnih društvenih tema. Na primjer, Mišel Obama je koristila svoju platformu za promovisanje zdravih stilova života i obrazovanja, Melanija Tramp je pokrenula kampanju "Be best", fokusiranu na dobrobit djece, prvoj dami Srbije, Tamari Vučić, u fokusu je promocija mentalnog zdravlja, njegovanje, očuvanje i promocija srpskog kulturnog nasljeđa i slično.

Mnoge prve dame posvećene su humanitarnom radu i vođenju različitih inicijativa koje doprinose zajednici. U doba društvenih mreža, prve dame su pod neprekidnim okom javnosti. Njihovi postupci, izjave i aktivnosti brzo postaju globalne vijesti, što im daje moćan alat za uticaj i širenje poruka. Takođe, prve dame su pod stalnim nadzorom mnogih stilista, modnih kreatora, mejkap umjetnika, pa ne čudi to što su često na naslovnicama mnogih magazina širom svijeta. Ovo su nekoliko prvih dama koje su često prepoznate ne samo po svojoj fizičkoj ljepoti, već i po eleganciji, prepoznatljivom stilu i dostojanstvu:

Tamara Vučić

Supruga predsjednika Srbije postala je prepoznatljiva ne samo po svojoj ulozi prve dame, već i po svom prefinjenom i elegantnom stilu. Od kada je postala prva dama, Tamara Vučić privlači pažnju javnosti svojom sofisticiranošću, modnim izborima i društvenim angažmanom. Ona je postala sinonim za eleganciju, njena prefinjenost i posvećenost čine je pravom ikonom elegancije i primjerom moderne prve dame koja koristi svoju poziciju za promovisanje važnih pitanja.

Mehriban Arif kizi Alijeva

Godine 2017. predsjednik Azerbejžana Ilham Alijev je uspostavio funkciju potpredsjednice države i postavio svoju suprugu na tu funkciju. Time je uloga ove prve dame značajno osnažena. Mehriban je poznata po svom besprijekornom stilu. Svaki njen izgled pažljivo je osmišljen za datu priliku. Pored suve elegancije, Mehriban smo tokom rata u Nagorno-Karabahu mogli da vidimo kako sa suprugom u maskirnoj uniformi obilazi azerbejdžanske vojnike i kampove.

Mehriban sa suprugom Ilhamom

Izvor: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Asma al-Asad

Supruga sirijskog predsjednika Bašara al Asada istovremeno je poznata po svojoj eleganciji i društvenom angažmanu, ali i kontroverzama zbog političkog konteksta u kojem djeluje. Uprkos humanitarnim naporima, Asma je zbog svoje uloge u vladi koja je optužena za ozbiljne povrede ljudskih prava tokom građanskog rata u Siriji. Kritičari je optužuju za ignorisanje patnji sirijskog naroda i korišćenje svog položaja za promociju režima svog supruga. Sankcije koje su joj uvedene od strane SAD i EU dodatno komplikuju njen međunarodni imidž. Tokom 2018. objavila je da je na hemoterapiji zbog raka dojke, koji je bio u ranoj fazi. U maju ove godine predsjedništvo Sirije saopštilo je da Asma boluje od akutne mijelocitne leukemije.

Olena Zelenska

Supruga ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog poznata je po svom elegantnom stilu, ali i po snažnom angažmanu u društvenim i humanitarnim pitanjima. Olena aktivno doprinosti naporima za poboljšanje života u Ukrajini, naročito od izbijanja rata u toj zemlji. Olena je pokrenula inicijative za unapređenje zdravstvene zaštite, posebno u oblasti mentalnog zdravlja i dečje zdravstvene zaštite.

Olena Zelenska i Tamara Vučić

Izvor: Instagram/tamara.vucic.serbia

Milena Milatović

Supruga Predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, prva dama Crne Gore, Milena Milatović, poznata je po svojoj sofisticiranosti i jednostavnosti. Milena je zaposlena u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, gdje je direktor Sektora za finansije i ekonomske poslove.

Gabrijela Rodrigez de Bukele

Supruga predsjednika El Salvadora jedna je od najmlađih prvih dama u svijetu. Rođena je 1985. godine u San Salvadoru, studirala je psihologiju, a pre nego je postala prva dama, radila je kao edukatorka i terapeutkinja, fokusirajući se na rani dečji razvoj. Profesionalna je balerina i prva osoba u Salvadoru koja je stekla doktorat u oblasti iz prenatalne psihologije. Poznata je po svom jednostavnom stilu i prirodnoj lijepo i zato je obožava među stanovnicima ove male zemlje u Srednjoj Americi.

Brižit Makron

Supruga francuskog predsjednika Emanuela Makrona postala je prepoznatljiva po svom stilu, ne samo u Francuskoj, već i širom svijeta. Njena uloga prve dame, istaknut stil i akktivan društveni angažman učinili su je ključnom figurom na političkoj i društvenoj sceni Francuske. Prije nego što je postala prva dama, Brižit je imala uspješnu karijeru kao rpofesorka. Brak sa Makronom zbog razlike u godinama izaziva veliku pažnju medija.

Izvor: Printscreen/Youtube/FRANCE 24 English

BONUS VIDEO:

Pogledajte 05:14 TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)