Biće kao Dubai u avgustu: Ljetovanje na Mediteranu će uskoro postati nepodnošljivo?

Evropa je oduvijek imala sezonske toplotne talase, ali oni nikada nisu bili ovako intenzivni i česti, a prognozira se da će temperature biti preko 50 stepeni.

Izvor: EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Svi znaci ukazuju na to da će do kraja ovog vijeka popularnost Mediterana kao destinacije za ljetovanje drastično pasti - i to zbog nesnosnih vrućina. Pomenuti dio Evrope biće kao Dubai u avgustu, upozorava britanski Telegraf.

Negativni trendovi su već vidljivi. Grčka je, na primjer, zabilježila najraniji toplotni talas u posljednje dvije nedjelje, u dijelovima Katalonije na snazi je smanjenje vode zbog rekordne suše, a na Siciliji, gdje je živa u termometru dostigla rekordnih 48,8 stepeni Celzijusa neki objekti za noćenje sa doručkom morali su da odbiju goste zbog nestašice vode.

Neki tvrde da je Evropa oduvijek imala sezonske toplotne talase, ali oni nikada nisu bili ovako intenzivni i česti. Prema podacima Kopernikove službe za klimatske promjene (C3S), deset najtoplijih godina zabilježeno je od 2000. Prošle godine, temperature širom Evrope bile su jedan stepen iznad prosjeka i dva stepena iznad predindustrijskog nivoa.

Piter Stot, bivši šef za praćenje klime u Met Office, predviđa da će temperature u Evropi uskoro preći prag od 50 stepeni Celzijusa.

"To će se prvo dogoditi u područjima najbližim Mediteranu jer je tamo uticaj toplog vazduha iz sjeverne Afrike najjači", upozorio je on.

Rosi Mamat, doktorant i meteorolog na Univerzitetu Reading, kaže da bi ovo ljeto moglo da donese još rekordnih temperatura. A njihovim rastom, južna Evropa će biti najugroženija.

Stopa smrtnosti od toplote na Starom kontinentu porasla je za 30 odsto, a duža, toplija i suva ljeta izazivaju suše, koje zauzvrat utiču na poljoprivredu i proizvodnju hrane, oštećujući infrastrukturu i uništavajući staništa. Sredozemno more se zagrijava brže od globalnog prosjeka, a predviđa se da će porasti i do jednog metra do 2100. godine.

Imajući u vidu sve navedeno, turističke destinacije na Mediteranu svakako imaju razloga za brigu. Zato što se njihove ekonomije u velikoj mjeri oslanjaju na turizam, koji u Hrvatskoj čini više od 19,6 odsto BDP-a, u Grčkoj 18 odsto, u Španiji 12 odsto i u Italiji 10,5 odsto.

Radek Novak iz agencije Intrepid Travel kaže da u najtoplijim mjesecima (jul i avgust) više ne organizuju pješačke izlete u Španiji i Portugalu.

"Ali dodali smo više ekskurzija van sezone, u aprilu i oktobru, kako bismo olakšali ljudima da izbjegnu ekstremne temperature. Dodali smo i zimska putovanja u zemlje poput Grčke i Hrvatske", rekao je on.

Bonus video:

(Mondo)