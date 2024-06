Makron zabrinut uoči izbora:"To će izazvati građanski rat u Francuskoj"

Francuski predsjednik zabrinut zbog onoga što bi pobjeda desnice mogla da donese.

Izvor: EPA / DYLAN MARTINEZ / POOL

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da krajnje desničarska partija Nacionalno okupljanje i ljevičarska koalicija Novi narodni front, obe favoriti na parlamentarnim izborima 30. juna i 7. jula, rizikuju da Francusku gurnu u građanski rat.

Makron je za podcast "Generation Do It Yourself" rekao da je manifest krajnje desničarske koalicije, koju predvode Marin Le Pen i nova mlada zvijezda Džordan Bardel, zasnovan na "stigmatizaciji ili podjeli".

"Mislim da rješenja koja daje ekstremna desnica ne dolaze u obzir, jer kategorišu ljude u smislu njihove vjere ili porijekla i stoga dovode do podjela i građanskog rata", rekao je Makron.

Makron je istu kritiku uputio na krajnje ljevičarsku stranku Nepokorenu Francusku, koja je dio šire ljevičarske koalicije Novi narodni front.

"Iza toga stoji građanski rat, jer vi isključivo kategorišete ljude prema njihovim vjerskim stavovima ili zajednici kojoj pripadaju, što na neki način opravdava izolaciju od šire nacionalne zajednice, a u ovom slučaju biste imali građanski rat sa onima koji to ne dijele iste vrijednosti", rekao je Makron.

Upitan da odgovori na Makronove komentare, Džordan Bardela, za koga se pretpostavlja da će biti novi premijer ako koalicija kojoj pripada osvoji najviše glasova na izborima, odgovorio je Makronu rekavši da predsjednik to "ne bi trebalo da kaže".

Lider ljevičara Žan-Lik Melanšon takođe je osudio Makronove komentare u intervjuu za televiziju Frans 2, rekavši da je Makronova politika dovela do građanskih nemira, kao što je na francuskoj prekomorskoj teritoriji Nova Kaledonija.

Makronovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je Nacionalno okupljanje objavilo svoj izborni manifest, koji obećava da će ograničiti imigraciju i ukinuti prava na državljanstvo za djecu rođenu i odraslu u Francuskoj.

Na predstavljanju manifesta u Parizu, Bardela je rekao da je dugoročni prioritet stranke "da Francusku vrati na noge" uvođenjem "neophodnog zakona protiv islamističkih ideologija".

(Index/MONDO/N.D.)