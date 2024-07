LE PEN NAJAVILA MUČAN UDARAC ZA UKRAJINU: Ukoliko pobijedi na izborima, Zelenski će biti u problemu!

Marin Le Pen otkrila plan u vezi sa Ukrajinom ukoliko pobijedi na izborima.

Izvor: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Ekstremna desničarska francuska partija Nacionalno okupljanje (RN) neće dozvoliti Ukrajini da koristi francusko dalekometno oružje u borbi protiv ruske invazije u slučaju da i ta stranka bude pitana o tome u okviru vlade, a nakon drugog kruga izbora, rekla je Marin Le Pen.

U izjavi za CNN, Le Pen je rekla da će se rukovodstvo Nacionalnog okupljanja zalagati da francuske trupe ni pod kojim uslovima ne budu stacionirane u Ukrajini.

Le Penova je potvrdila stav RN-a nakon što je predsjednik Emanuel Makron ranije ove godine odbio da isključi mogućnost slanja francuskih trupa u Ukrajinu da pomognu u obuci ukrajinskih vojnih snaga.

Iako se slaže da Ukrajina treba da ima sposobnost da se odbrani od ruske agresije, lider RN Džordan Bardela je jasno rekao da je ta stranka protiv isporuke oružja, jer bi to moglo dovesti do eskalacije rata. On je istakao da Francuska ne bi trebalo da isporučuje Ukrajini rakete ili drugo naoružanje koje može da stigne do ruske teritorije.

RN želi da preuzme ključnu ulogu u francuskoj vladi nakon drugog kruga izbora koji se održavaju sutra, 7. jula. On se nada da će, ako dobije većinu u parlamentu, imenovati premijera iz svojih redova.

Stranka je prošle nedjelje bila u vođstvu u prvom krugu glasanja, a nedavne ankete pokazuju da će stranka ponovo voditi u drugom krugu, ali neće moći da obezbijedi apsolutnu većinu u parlamentu.

